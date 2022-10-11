В «Экологии-Новосибирск» назначен внешний управляющий

В ООО «Экология-Новосибирск», где в начале месяца было введено внешнее управление в рамках процедуры банкротства компании, назначена руководителем Ирина Курочка. Она будет распоряжаться делами организации вместо Ларисы Анисимовой.

О назначении внешнего руководителя «Экологии-Новосибирск» сообщается в социальных сетях компании.

«Внешним управляющим назначена Ирина Курочка, которая приняла на себя всё руководство операционной деятельностью компании», — говорится в сообщении группы ООО «Экология-Новосибирск» «ВКонтакте», где также отмечается, что регоператор продолжает работать в полном объёме.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК», Ирина Курочка является конкурсным управляющим ещё ряда банкротящихся компаний в Новосибирской и Томской областях, а также в Москве.

Напомним, что о введении внешнего управления в компании объявили 3 октября. Решение о принятии этой меры было принято на собрании кредиторов месяцем ранее. Регоператор подал в суд иск о самобанкротстве в конце прошлого года, а в феврале текущего на предприятии ввели процедуру наблюдения.

По последним данным задолженность компании составляет 600 млн руб., ранее она оценивалась в 1,8 млрд руб. В эти сумму вошли в первую очередь долги перед перевозчиками мусора и владельцами полигонов.

ООО «Экология-Новосибирск» работает в Новосибирской области в качестве регионального оператора по обращению в твёрдыми коммунальными отходами с 2019 года, соответствующее соглашение компания заключила с министерством ЖКХ и энергетики региона в 2018 году. Летом текущего года в регионе поднимался вопрос о возможности разорвать договорённость с компанией из-за серьёзных проблем с вывозом мусора в Новосибирске в мае.