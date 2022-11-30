Арбитраж отстранил Ирину Курочку от управления «Экологией-Новосибирск»

Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) отменил определение об утверждении Ирины Курочки внешним управляющим ООО «Экология-Новосибирск» по иску четырёх компаний. Нового временного руководителя изберут на собрании кредиторов в середине декабря.

Резолютивную часть решения суд огласил 29 ноября. Как следует из данных на портале «Федресурс», собрание кредиторов, где обсудят избрание нового внешнего управляющего, состоится 15 декабря.

Заявления об отмене назначения Ирины Курочки внешним управляющим «Экологии-Новосибирск» подали кредиторы компании – перевозчики ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «НовосибСпецТранс», АО «Электромагистраль» и ООО «Эко-Лайн». Их жалобы были объединены в один иск.

Как заявляло ООО «НовосибСпецТранс», Ирина Курочка является аффилированным лицом с бывшим конкурсным управляющим кредитора ООО «ЛаТранс». Кроме того, по мнению перевозчика, Курочка не обладает необходимой компетентностью, независимостью и добросовестностью, а также опытом проведения процедур внешнего управления и банкротства крупных компаний.

При этом, как следует из определения апелляционной инстанции, компания просила в качестве обеспечительной меры запретить управляющей исполнять свои обязанности, однако суд в этом отказал на основании законодательства о банкротстве.

Напомним, что Ирина Курочка была назначена управляющим новосибирского регоператора по обращению с отходами после введения в компании внешнего управления в октябре. Решение было принято в рамках процедуры банкротства «Экологии-Новосибирск» — компания попросила признать себя несостоятельной в феврале текущего года.