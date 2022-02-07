В отношении «Экологии-Новосибирск» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл процедуру наблюдения в отношении регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск». Ранее компания подала иск о самобанкротстве.

Процедура наблюдения была введена в понедельник, 7 февраля, следует из картотеки на сайте арбитража.

Задолженность регоператора, из-за которой компания подала иск о самобанкротстве в декабре прошлого года, составила 1,8 млрд руб. В основном это долги перед перевозчиками мусора и владельцами полигонов.

Как сообщали в «Экологии-Новосибирск», процедура самобанкротства введена в целях обеспечения бесперебойной деятельности компании. О намерении применить эту меру регоператор заявил 3 декабря. Соответствующий иск был зарегистрирован в суде 21 декабря.

ООО «Экология-Новосибирск» стало региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области в 2019 году. После ряда резонансных инцидентов с перебоями в вывозе мусора в Новосибирске правительство региона подготовило проект постановления о лишения компании статуса регоператора.

За последнее время ряду перевозчиков удалось отсудить у «Экологии-Новосибирск» задолженности за работы по транспортировке мусора. При этом встречные иски компании удовлетворены не были.