Седьмой арбитражный апелляционный суд в рамках дела о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск» постановил признать наличие кредиторской задолженности бывшего регоператора по твердым коммунальным отходам перед ООО «Экотранс-Н» в размере 309,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

«Суд с помощью выбранных им привлечённых независимых экспертов пришёл к выводу о реальности хозяйственных операций между ООО «Экотранс-Н» и ООО «Экология-Новосибирск» и отсутствии злоупотреблений в действиях данных компаний. Также Седьмой арбитражный апелляционный суд отверг доводы о формировании центра убытков на стороне ООО «Экология-Новосибирск», поскольку все договоры с ООО «Экотранс-Н» были заключены по итогам открытых торгов, тарифы ООО «Экотранс-Н» были ниже тарифов регионального оператора, что позволяло последнему получать доход», — говорится в сообщении.

ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами весной 2023 года. Причиной стало отсутствие у предприятия банковской гарантии. В марте прошлого года компания была признана банкротом. Как заявляют в Группе «ВИС» процедура банкротства была призвана обеспечить возможность продолжения деятельности организации с поэтапным погашением задолженностей перед подрядчиками, а лишение компании статуса регионального оператора сделало невозможным этот процесс.

«Деятельность ООО «Экология-Новосибирск» для Группы «ВИС» никогда не была прибыльной, за время её работы в систему обращения с ТКО Новосибирской области было инвестировано порядка 1 млрд рублей, создан крупный перевозчик, приобретены новые спецавтомобили и контейнеры для сбора мусора, разработано программное обеспечение для автоматизации производственных процессов и контролем за ними. Все эти действия были продиктованы намерениями создать в регионе эффективную и прозрачную систему обращения с отходами, включая строительство двух крупных мусоросортировочных комплексов», — добавили в пресс-службе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») об отмене обеспечительных мер, принятых в рамках дела по иску к ООО «Экотранс-Н».