Ещё один перевозчик отсудил задолженность у «Экологии-Новосибирск»

Арбитражный суд взыскал с «Экологии-Новосибирск» более 170 миллионов рублей в пользу ООО «Эко-лайн», заявлявшей о задолженности за транспортировку мусора со стороны регоператора. Это уже не первый перевозчик, чей иск к компании был удовлетворён.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Эко-лайн», занимающейся транспортировкой мусора, к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск». Сумма, которую регоператор должен выплатить компании, составила 171,3 млн руб.

Как говорится в решении суда, в качестве задолженности за выполненную работу с апреля по декабрь 2019 года с «Экологии-Новосибирск» взыскивается 153,9 млн руб., ещё 17,4 млн руб. регоператор должен выплатить в качестве пеней за период с июня 2019 года по сентябрь 2021 года.

ООО «Экология-Новосибирск» направляло встречный иск на сумму 318,5 млн руб., однако суд оставил его без удовлетворения. Регоператор также просил об установлении расчётного объёма ТКО, в чём также было отказано на основании отсутствия обоснованных претензий к услугам – суд пришёл к выводу, что проведение экспертизы будет направлено на затягивание судебного процесса.

Ранее арбитраж удовлетворил исковые требования к «Экологии-Новосибирск» от ещё нескольких перевозчиков, перед которыми у регоператора имелась задолженность. Один из них – ООО «Новосибспецтранс», в пользу которого было взыскано 128,5 млн руб. При этом встречный иск на 232,5 млн руб. остался без удовлетворения.

Напомним, в конце августа из-за несвоевременного вывоза мусора в центре Новосибирска в отношении «Экологии-Новосибирск» было возбуждено административное дело. Ранее регоператор привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения в Дзержинском районе.

После систематически возникающих проблем с вывозом ТКО правительство Новосибирской области готовится разорвать концессионное соглашение с «Экологией-Новосибирск». В группе «ВИС», которой принадлежит регоператор, по соответствующему запросу «Континента Сибирь» это не прокомментировали.

Между тем, как ранее отмечал «Континент Сибирь», накапливающиеся завалы мусора компрометируют областную власть. В преддверии парламентских выборов имиджевый ущерб от ГК «ВИС» для регионального правительства становится ещё более значительным, учитывая то, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавляет местное отделение «Единой России».