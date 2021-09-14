Ещё один перевозчик отсудил задолженность у «Экологии-Новосибирск»

Юлия Моисеева
 
Вывоз мусора
Фото Михаила Перикова

Арбитражный суд взыскал с «Экологии-Новосибирск» более 170 миллионов рублей в пользу ООО «Эко-лайн», заявлявшей о задолженности за транспортировку мусора со стороны регоператора. Это уже не первый перевозчик, чей иск к компании был удовлетворён.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Эко-лайн», занимающейся транспортировкой мусора, к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск». Сумма, которую регоператор должен выплатить компании, составила 171,3 млн руб.

Как говорится в решении суда, в качестве задолженности за выполненную работу с апреля по декабрь 2019 года с «Экологии-Новосибирск» взыскивается 153,9 млн руб., ещё 17,4 млн руб. регоператор должен выплатить в качестве пеней за период с июня 2019 года по сентябрь 2021 года.

ООО «Экология-Новосибирск» направляло встречный иск на сумму 318,5 млн руб., однако суд оставил его без удовлетворения. Регоператор также просил об установлении расчётного объёма ТКО, в чём также было отказано на основании отсутствия обоснованных претензий к услугам – суд пришёл к выводу, что проведение экспертизы будет направлено на затягивание судебного процесса.

Ранее арбитраж удовлетворил исковые требования к «Экологии-Новосибирск» от ещё нескольких перевозчиков, перед которыми у регоператора имелась задолженность. Один из них – ООО «Новосибспецтранс», в пользу которого было взыскано 128,5 млн руб. При этом встречный иск на 232,5 млн руб. остался без удовлетворения.

Напомним, в конце августа из-за несвоевременного вывоза мусора в центре Новосибирска в отношении «Экологии-Новосибирск» было возбуждено административное дело. Ранее регоператор привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения в Дзержинском районе.

После систематически возникающих проблем с вывозом ТКО правительство Новосибирской области готовится разорвать концессионное соглашение с «Экологией-Новосибирск». В группе «ВИС», которой принадлежит регоператор, по соответствующему запросу «Континента Сибирь» это не прокомментировали.

Между тем, как ранее отмечал «Континент Сибирь», накапливающиеся завалы мусора компрометируют областную власть. В преддверии парламентских выборов имиджевый ущерб от ГК «ВИС» для регионального правительства становится ещё более значительным, учитывая то, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавляет местное отделение «Единой России».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  