«Экология-Новосибирск» инициировала процедуру наблюдения

4 декабря действующий в Новосибирской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами объяснил причины подачи заявления о самобанкротстве и прокомментировал свои дальнейшие шаги.

В пресс-службе «Экологии-Новосибирск» 4 декабря сообщили об инициировании введения в компании процедуры наблюдения в рамках процесса самобанкротства. «Эта мера предпринята для обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнению функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области», – заявили представители регионального оператора по обращению с ТКО.

Федеральное законодательство о банкротстве подразумевает введение процедуры наблюдения для отсрочки выплат по долгам компании перед её контрагентами, подписания с кредиторами графиков погашения задолженностей, а также обеспечения поэтапных расчётов по долгам и текущих платежей в рамках операционной деятельности компании-банкрота.

Напоминаем, что сообщение о намерении подать заявление в суд для официального признания банкротства было опубликовано компанией «Экология-Новосибирск», входящей в группу «ВИС» 3 декабря: «Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» несостоятельным (банкротом).

В сообщении пресс-службы регионального оператора по работе с твёрдыми коммунальными отходами о введении процедуры наблюдения сообщается, что эта мера позволит избежать сбоев в работе «Экологии-Новосибирск» по вывозу отходов, в том числе и в период новогодних праздников и каникул.