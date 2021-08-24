Стали известны условия, при которых «Экология-Новосибирск» лишится статуса новосибирского регоператора по обращению с ТКО

Подготовлен проект постановления правительства региона «Об утверждении порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области». Причиной подготовки документа стали массовые жалобы горожан на мусор, который не вывозится с площадок.

Проект постановления правительства региона «Об утверждении порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области» опубликован на сайте электронной демократии Новосибирской области. Документом предусмотрено создание комиссии, которая будет лишать регоператора по обращению с ТКО его статуса. Для принятия такого решения в проекте постановления перечисляются основания.

В частности, для начала работы комиссии нужно 30 и более актов о нарушении регоператором обязательств по договорам на оказание услуг, обращения граждан или другие документы, подтверждающие, что в течение календарного года регоператором были допущены многократные (два раза и более) нарушения условий соглашений и правил обращения с ТКО, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью граждан. Кроме того, начало работы комиссии будет зависеть от наличия документов, подтверждающих задолженность регоператора по оплате услуг контрагентов, превышающую двенадцатую часть его необходимой валовой выручки.

Основания для лишения регионального оператора его статуса включают акты проверки и другие документы, подтверждающие нарушение им схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки и утилизации, а также акты, составленные министерством ЖКХ и свидетельствующие о нарушении условий соглашения в отношении представления безотзывной банковской гарантии.

Напомним, о готовности расторгнуть отношения с региональным оператором по обращению с ТКО, подконтрольной московской группе «ВИС» компании «Экология-Новосибирск», губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил на прошлой неделе в эфире «Радио России Новосибирск». Причиной для заявления стала критическая ситуация с вывозом мусора в областном центре, о которой ранее писал «Континент Сибирь».

В июле 2021 года жители города и представители бизнеса констатировали серьезные задержки в уборке бытовых отходов. При этом первый скандал, связанный с этой ситуацией, произошел после Нового года. В августе ситуация усугубилась – на скопление мусора жаловались, в частности, жители Центрального и Ленинского районов. Регоператор объяснил происходящее массовой заболеваемостью среди членов экипажа спецавтотранспорта, а также неправильно припаркованными автомобилями горожан, из-за которых, по словам представителей компании, водителям мусоровозов приходится делать несколько «подходов» к контейнерам. После заявления губернатора представители ГК «ВИС» сообщили «Континенту Новосибирск» о том, что проблемы с уборкой мусора с придомовых территорий Новосибирска связана со сменой компании-подрядчика, выполняющей работы по перевозке.