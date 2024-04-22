Суд снял арест со счетов и автомобилей новосибирского «Спецавтохозяйства»

Согласно информации, размещенной на электронном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (КАД), арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») об отмене обеспечительных мер, принятых в рамках дела по иску к ООО «Экотранс-Н».

Напомним, что ранее компания «Экотранс-Н» инициировала принятие обеспечительных мер в отношении средств и имущества МУП «САХ» в рамках дела, по которому сама «Экотранс-Н» проходит ответчиком.

В рамках судебного разбирательства по исковому заявлению МУП «САХ» к ООО «Экотранс-Н» о взыскании штрафа в размере 16 млн 706 тысяч 155 рублей (с учётом уточнения исковых требований), по встречному исковому заявлению о взыскании задолженности ответчиком было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении средств и имущества МУП «САХ». В соответствии с определением арбитражного суда Новосибирской области от 5 апреля 2024 года о принятии обеспечительных мер был наложен арест на денежные средства МУП «САХ» на банковских счетах, а также принадлежащее ему недвижимое имущество, транспортные средства в пределах суммы 37 млн 126 тысяч 916 рублей

9 апреля 2024 года МУП «САХ» подало ходатайство об отмене указанных обеспечительных мер. В качестве основания для отмены указав на тот факт, что блокировка расчётных счетов МУП «САХ» ставит под угрозу деятельность подрядчиков по вывозу ТКО, а именно — отсутствие оплат со стороны МУП «САХ» напрямую влияет на деятельность подрядных организаций. Истец также отметил, что активы МУП «САХ», согласно бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 года составляют 2,3 млрд рублей, тогда как заявленная к обеспечению сумма лишь 37 млн 126 тысяч 916 рублей.

По данным Rusprofile выручка МУП «САХ» за 2023 год составила 3,383 млрд рублей (+218%), чистая прибыль — 6,642 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области определил заявление МУП «САХ» об отмене обеспечительных мер удовлетворить частично: обеспечительные меры отменить в части наложения ареста на денежные средства и транспортные средства предприятия. Обеспечительные меры в отношении недвижимого имущества МУП «САХ» оставлены в силе.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о задержании директора МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова.