Губернатор Новосибирской области заявил о намерении расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики региона начать подготовку документов для расторжения контракта с регоператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» из-за несвоевременного вывоза мусора.

Об этом глава региона заявил в эфире «Радио России Новосибирск» 18 августа.

«Видно, что оператор плохо справляется со своими обязанностями», — отметил Андрей Травников, сообщив, что, если до осени компания не исправится, в следующем году власти будут искать нового регоператора по обращению с отходами.

Губернатор также обратил внимание на то, что проволочки с вывозом мусора наблюдаются не только в областном центре, но и в районах региона.

Проблемы с вывозом мусора начались в Новосибирске в июле, когда жители и предприятия сообщили о серьёзных задержках в уборке бытовых отходов. При этом первый скандал, связанный с этой ситуацией, произошёл после Нового года.

В августе ситуация усугубилась – на скопление мусора жаловались, в частности, жители Центрального и Ленинского районов. Регоператор объяснил происходящее массовой заболеваемостью среди членов экипажа спецавтотранспорта, а также неправильно припаркованными автомобилями горожан, из-за которых, по словам представителей компании, водителям мусоровозов приходится делать несколько «подходов» к контейнерам.