Жители Новосибирска массово жалуются на работу «мусорного» регоператора

Перебои с вывозом мусора отмечают жители Ленинского и Центрального районов Новосибирска. Контейнерные площадки завалены бытовыми и крупногабаритными отходами.

Жители Новосибирска пожаловались на заваленные мусорные площадки в Центральном районе города. Фотографии переполненных контейнеров появились в группе ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

«Во дворах домов Фрунзе 49, 49/1, 49/2 периодически возникает настоящая помойка. Подскажите, куда обратиться, чтобы виновные в этом не допускали таких вещей? Я понимаю, что бывают поломки и не всегда транспорт (техника) может проехать, но слишком часто это происходит», — сообщил подписчик.

Региональный оператор «Экология-Новосибирск» признал проблему и отметил, что случаи нарушения графика вывоза ТКО на территории Центрального района города наблюдаются с начала августа. В пресс-службе компании отметили, что навалы отходов на контейнерных площадках Новосибирска случаются даже при допустимом отклонении сроков предоставления услуги.

«Сбой в графике транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Центрального района обусловлен высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По этой причине было не доукомплектовано 15 экипажей мусоровозов. На текущую дату сменными экипажами временно замещены заболевшие работники. Однако маршруты новыми сотрудниками еще не «откатаны» и экипажам требуется больше времени на отработку площадок по маршрутному листу», — сообщает пресс-служба «Экологии-Новосибирск».

Отмечается, что еще одной причиной, приводящей к нарушению порядка вывоза мусора, стали неправильно припаркованные автомобили — из-за них экипажам мусоровозов приходиться возвращаются на одну и ту же контейнерную площадку по несколько раз.

«Просим автовладельцев проявить понимание и парковать автомобили таким образом, чтобы крупногабаритная техника смогла проехать к контейнерной площадке и совершить разгрузку контейнеров», — сказано в сообщении.

В компании добавили, что в ближайшее время контейнерные площадки Центрального района будут приведены в нормативное состояние. «Экология-Новосибирск» произведет перерасчет платы за коммунальную услугу на основании данных, полученных из спутниковой системы мониторинга транспорта «ГЛОНАСС».

Проблемы с вывозом мусора также фиксируют жители Станиславского жилмассива Ленинского района Новосибирска. «Континенту Сибирь» сообщили, что регоператор более трех недель не забирает КГО с мусорных площадок домов на улицах Ударной и Немировича-Данченко.

«На заявления жителей, ЖЭУ и управляющей компании МКС отвечают, что скоро вывезут, но, как видите, не вывозят. Сроки вывоза не ясны, а горы мусора продолжают расти», — сообщили «Континенту Сибирь».

В «Экологии-Новосибирск» журналисту издания отметили, что 11 августа был произведен вывоз КГО на улице Ударной, 31. Заявок от УК или жителей в диспетчерскую не поступало ни в июле, ни в августе 2021 года.