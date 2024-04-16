В Новосибирской области пересмотрена система расчета тарифов на электроэнергию – теперь тарифы будут дифференцированы по объёму потребления. Почти 99% жителей региона не заметят разницы. Платить больше будут лишь те, кто значительно превышает установленные показатели. Это позволит стабилизировать величину перекрёстного субсидирования, сообщает пресс-центр правительства региона.

«Со второго полугодия тариф изменится для той категории, которая превысит порог 10980 кВтч в месяц. По анализу департамента – это 69 потребителей из почти 1,5 миллионов лицевых счетов. Действия направлены на то, чтобы все те изменения, которые на сегодняшний день проходят, не отразились на населении Новосибирской области», – рассказал руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Средняя величина потребления на один лицевой счёт теперь составляет 199 кВтч в месяц. Сформированы три диапазона объёмов потребления электроэнергии. Первый − до 10980 кВтч в месяц с тарифом 3,66 рублей за кВтч; второй – свыше 10980 и до 14640 кВтч в месяц с тарифом 5,39 рублей за кВтч и третий − свыше 14640 кВтч с тарифом 7,11 рублей за кВтч.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске избрали нового мэра.