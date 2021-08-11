В ходе прошедшего в августе круглого стола новосибирские эксперты выработали комплекс предложений в народную программу. Одним из таких предложений стало создание «Семейного стандарта», который позволит благоустроить дворовые территорий и общественные пространства для развития удобной городской среды.

В основе «Семейного стандарта» – создание современных и комфортных общественных пространств, благоустройство и озеленение, которые соответствуют уровню лучших мировых практик.

«Сейчас перед нами стоит задача разработать «Семейный стандарт», который предполагает, что дворовая и придомовая территории должны отвечать требованиям всех категорий проживающих в доме людей. Так, во дворе должны быть парковки, детские и спортивные площадки. Достаточный уровень освещенности и уличной мебели и, конечно, максимум зелени», – рассказала член общественного совета партийного проекта «Городская среда» Наталья Багрова.

Одним из показательных примеров благоустроенных пространств стал сквер имени Ю. А. Гагарина в Ленинском районе. По словам местных жителей, сейчас он является центром притяжения как для детей, так и для взрослых.

«В прошлом году со своими предложениями мы обратились к депутатам, и нам установили детский городок с игровыми элементами. Сейчас очень ждём ещё и спортивную площадку. Обещают также в конце августа завершить благоустройство сквера: поставить лавочки и сделать пешеходные дорожки», – отметила председатель ТОС «Дружба» Галина Шубина.

Во время обсуждения эксперты внесли предложение и о создании малых общественных пространств – площадок, на которых располагались бы спортивные и игровые зоны, качели и места отдыха не только для детей, но и для взрослых.

В рамках обсуждения проекта «Городская электричка» также были предложены инициативы об увеличении количества станций в городе и о необходимости благоустройства уже существующих остановочных пунктов.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в её формировании можно несколькими способами. Первый способ – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй – направить свои предложения через специальную форму. Ранее партия провела три стратегические сессии по сбору предложений в народную программу – по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитии сельских территорий. В работе сессий приняли участие представители профильных НКО, эксперты и депутаты.