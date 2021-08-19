Группа «ВИС» объяснила задержки с вывозом мусора в Новосибирске

ГК «ВИС» сообщила «Континенту Сибирь», что проблемы с уборкой мусора с придомовых территорий Новосибирска связана со сменой компании-подрядчика, выполняющей работы по перевозке. При этом в группе отметили, что задержки с вывозом коммунальных отходов зафиксированы лишь в Центральном районе города.

В последние два месяца участились жалобы новосибирцев на несвоевременную уборку мусора с придомовых территорий, хотя проблема и до этого периодически напоминала о себе. На днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о готовности разорвать контракт с регоператором по вывозу ТКО в регионе – принадлежащим группе «ВИС» ООО «Экология-Новосибирск», отметив, что компания «плохо справляется со своими обязанностями».

«Континент Сибирь» направил запрос владельцу регоператора с просьбой прокомментировать заявление губернатора, а также ситуацию, сложившуюся в городе с уборкой мусора.

Как сообщили в группе «ВИС» в ответ на запрос 19 августа, сбой в вывозе ТКО с придомовых территорий возник из-за процедуры по смене перевозчика, который, по данным компании, вызывал нарекания жителей. При этом речь в сообщении шла лишь о Центральном районе Новосибирска. Между тем, как писал «Континент Сибирь», многочисленные жалобы на несвоевременный вывоз мусора поступали не только от жителей центральной части города.

«Сегодня Центральный район находится в нормативном состоянии. За прошедшую неделю был завершён процесс передачи функций от одной транспортной организации к другой – работают новые машины и новый персонал. По всем фактам отклонений от графиков вывоза ТКО будет проведён перерасчёт, который коснётся порядка 80 тысяч жителей Центрального района», – цитирует пресс-служба ГК «ВИС» генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларису Анисимову.

В компании сообщили, что для города приобрели 29 новых единиц спецтехники, а в Центральном районе сейчас работает десять мусоровозов, что, по данным организации, «позволит полностью обеспечить своевременный вывоз ТКО».

При этом владелец регоператора вновь напомнил, что плотная застройка в центральной части города, а также узкие проезды и загруженность территории припаркованными автомобилями, в том числе непосредственно возле мусорных контейнеров, создают трудности для передвижения мусоровозов. По данным группы «ВИС», из 540 контейнерных площадок около ста имеют ограниченную транспортную доступность.

Для решения проблемы компания провела оптимизацию маршрутов в Центральном районе и вывела из эксплуатации наименее габаритную технику. Организация также обратилась к автовладельцам с просьбой «не создавать дополнительных проблем» для вывоза мусора.

«Мы обращаемся к руководителям управляющих компаний и горожанам с просьбой не создавать дополнительных проблем, влияющих на ритмичность вывоза ТКО. Все случаи невозможности подъезда спецтехники к контейнерным площадкам фиксируются соответствующими актами», – приводит компания слова генерального директора своего нового перевозчика, ООО «ЭкоТранс-Н», Владимира Царенка.

Просьбу «Континента Сибирь» прокомментировать заявление губернатора о возможном прекращении сотрудничества группа «ВИС» проигнорировала. Стоит отметить, что концессионное соглашение с регоператором заключили непосредственно областные власти, при этом сделку лично поддержал Андрей Травников. Однако переполненные мусорные баки по всему областному центру явно бросают тень на фигуру главы Новосибирской области, особенно на фоне предстоящих парламентских выборов. В свете этого создаётся впечатление, что компания намерено компрометирует губернатора, а по совместительству представителя «правящей партии» в регионе.

Напомним, на днях прокуратура Новосибирской области привлекла ООО «Экология-Новосибирск» к административной ответственности за несвоевременный вывоз мусора.