На руководителей новосибирского регоператора заведено уголовное дело

Следователи завели уголовное дело на руководство ООО «Экология — Новосибирск». Топ-менеджеры подозреваются в мошенничестве на 30 млн рублей.

Следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудил уголовное дело на неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Экология — Новосибирск». По версии следствия, руководство знало, что не будет исполнять в полном объеме условия заключенных договоров с юрлицами. Однако это не помешало им заключить соглашения в 2018 году.

«B 2019 году указанной организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 млн рублей, из которой 30 млн рублей не были оплачены ООО «Экология — Новосибирск», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство уточнило, что потерпевшим признано юридическое лицо.

Всего компании перечислен 1 млрд рублей от граждан и компаний за вывоз мусор. Вся сумма была перечислена аффилированному юридическому лицу.

В прокуратуре рассказали, что расследование по делу продолжается.

По данным Rusprofile, с 2018 года пост генерального директора «Экологии-Новосибирск» занимала Лариса Анисимова. В октябре 2022 года в компании введено внешнее управление, управляющей выбрана Ирина Курочка. В конце ноября 2022 года эту должность занял Владислав Баряев.

Напомним, что ранее кредитор «Экологии-Новосибирск» заподозрил Ларису Анисимову в перелетах за счет компании.