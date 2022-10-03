В новосибирском регоператоре по обращению с ТКО ввели внешнее управление

В новосибирском региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология-Новосибирск» ввели внешнее управление в рамках дела о банкротстве. Заявление о несостоятельности подала сама компания в декабре прошлого года.

О введении внешнего управления в ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») сообщается на сайте «Электронное правосудие» 3 октября. Дело о банкротстве компании рассматривает арбитражный суд Новосибирской области.

«Информация о принятом судебном акте. Введение внешнего управления», — указано на сайте.

Как сообщали ранее «Континенту Сибирь» в пресс-службе Группы «ВИС», решение о введении внешнего управления в региональном операторе по обращению с ТКО в Новосибирской области было принято 1 сентября на первом собрании кредиторов.

«ООО «Экология-Новосибирск» планомерно предпринимает действия по выходу из процедуры банкротства и погашению всех требований кредиторов. Компанией был подготовлен и представлен временному управляющему предварительный план мероприятий для обсуждения с кредиторами», — сообщали изданию в пресс-службе «ВИС».

Отмечалось, что решения, принятые кредиторами, «свидетельствуют об одобрении предпринимаемых «Экологией-Новосибирск» действий по выходу из процедуры банкротства».

Напомним, ООО «Экология-Новосибирск» осуществляет деятельность регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области с 2019 года. Соответствующее соглашение было заключено между министерством ЖХК и энергетики региона и компанией в 2018 году. В декабре прошлого года организация подала в суд иск о самобанкротстве. В феврале текущего года на предприятии была введена процедура наблюдения.

Как сообщает «Ъ», на момент проведения собрания кредиторов в реестр были включены требования примерно на 600 млн рублей. Ранее задолженность компании оценивалась в 1,8 млрд рублей. Сообщалось, что в основном это долги перед перевозчиками мусора и владельцами полигонов