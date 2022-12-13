В «Экологии-Новосибирск» назначен новый внешний управляющий

Арбитражный суд Новосибирской области назначил внешним управляющим банкротящегося ООО «Экология-Новосибирск» Владислава Баряева. Ранее от временного руководства компанией была отстранена Ирина Курочка.

Судебное решение вынесено 13 декабря, сообщает «Федресурс».

Владислав Баряев – член ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Напомним, что в рамках процедуры банкротства ООО «Экология-Новосибирск», которая была инициирована самим регоператором в феврале, в компании было введено внешнее управление. В октябре управляющим «Экологии-Новосибирск» стала Ирина Курочка, которая на тот момент управляла ещё несколькими банкротящимися компаниями в Новосибирской и Томской областях, а также в Москве.

В конце ноября по требованию кредиторов «Экологии-Новосибирск» — перевозчиков ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «НовосибСпецТранс», АО «Электромагистраль» и ООО «Эко-Лайн» — арбитраж отстранил Ирину Курочку от управления компанией. По мнению заявителей, она не обладает компетентностью и опытом, а также необходимыми личными качествами для ведения процедур внешнего управления и банкротства крупных компаний.

Заседание, на котором предполагалось избрать нового внешнего управляющего, было запланировано на середину декабря.