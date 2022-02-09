«Экология-Новосибирск» сохранила статус регионального оператора

Профильная комиссия приняла решение не лишать ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает РБК со ссылкой на источник.

Решение было принято 8 февраля на заседании комиссии по рассмотрению вопросов о наличии (отсутствия) оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.

«На заседании представлено 32 акта о нарушениях вывоза мусора, составленных по форме, по всей территории Новосибирской области. Все акты комиссия признала нарушениями, это является основанием для лишения компании статуса регионального оператора» — цитирует источник издания.

Отмечается, что лишения статуса регоператора компании удалось избежать за счет норм постановления Новосибирской области № 443-п от 1 ноября 2021 года. Согласно третьему абзацу 12-го пункта документа, юридическое лицо не лишат статуса регоператора в случае, если последнее устранит основания до принятия официального решения.

Издание сообщает, что нарушения были совершены в прошлом году и уже устранены. В связи с этим комиссия приняла решение отказать в лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора.

Напомним, 7 февраля в отношении компании «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Признать регоператора несостоятельным потребовала сама организация. Задолженность компании составила свыше 1,8 млрд руб. В основном это долги перед перевозчиками мусора и владельцами полигонов.

Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Новосибирской области между министерством ЖХК и энергетики региона и ООО «Экология-Новосибирск» заключено в 2018 году. С 1 января 2019 года компания приступила к осуществлению деятельности. Срок действия соглашения составляет 10 лет.