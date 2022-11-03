«Сибирский Гигант» дошел до банкротства

В отношении ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» введена процедура банкротства. Суд установил срок для финансового оздоровления новосибирской компании – 12 месяцев.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области в отношении ООО «ТХ Сибирский Гигант» введена процедура банкротства (финансовое оздоровление). Утвержден график погашения задолженности должника – в период с 31.10.2022 по 31.10.2023. Административным управляющим назначен Евгений Долгополов. Рассмотрение отчета административного управляющего назначено на 14 ноября 2023 года.

Напомним, в мае этого года Арбитражный суд Новосибирской области ввел наблюдение в ООО «ТХ Сибирский Гигант» по иску о самобанкротстве. Соответствующее заявление компания подала в начале 2022 года, сумма исковых требований составляла 660 тыс. рублей. В марте арбитражный суд региона принял обеспечительные меры по делу о банкротстве компании, запрещающие списывать отдельным банкам средства со счетом организации на основании исполнительных документов до рассмотрения обоснованности иска. Суд также приостановил действие решения налоговой службы о взыскании с компании обязательных платежей и санкций в размере свыше 33 млн рублей.

По данным Rusprofile, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» зарегистрировано в 2005 году. Владелец и основатель компании – экс-депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Манцуров, генеральный директор торгового холдинга с января 2022 года – Дмитрий Мальгин. Выручка компании в 2021 году составила 2,6 млрд рублей (в 2020 году — 10 млрд рублей). В марте прошлого года стало известно о продаже «Сибирским Гигантом» прав аренды на 32 магазина «Горожанка», «Мегас» и «Гигант» томской ГК «Лама». Основателем и генеральным директором последней является Владислав Левчугов, в отношении которого в конце 2021 года было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.