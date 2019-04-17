Больше всех из депутатов заксобрания Новосибирской области заработал бизнесмен, член «Гражданской платформы» Александр Манцуров. Вторым по уровню доходов из «оппозиционных» парламентариев стал коммунист Денис Поволоцкий.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области отчитались о доходах за прошлый год. Единственный представитель «Гражданской платформы» в Законодательном собрании Новосибирской области, совладелец торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александр Манцуров задекларировал самый большой доход среди депутатов всех фракции областного парламента (включая «Единую Россию») — 68 771 891 рублей. Он был первым по доходам в ЗС и в предыдущие годы нынешнего созыва.

Больше всех из парламентариев-коммунистов заработал в 2018 году член транспортного комитета Денис Поволоцкий, который также является одним из учредителей ООО «Технодор». Он задекларировал 12 388 630 рублей. Вторую строчку по уровню годового дохода из представителей фракции КПРФ занимает член строительного комитета Евгений Коновалов, совладелец ООО «Строительный комплекс «СтройМастер» — 9 452 194 рублей. Третьим стал заместитель председателя комитета по госполитике Евгений Смышляев. Он указал, что его заработок составил 5 272 638 рублей. Меньше всех в КПРФ заработала 80-летняя Зора Струкачева — 209 тысяч рублей.

Во фракции ЛДПР больше всего заработал член строительного комитета Илья Поляков, председатель совета директоров строительной группы компаний «Стрижи» — 8 120 444 рублей. Дарья Украинцева, которая с 2017 года находится в декрете,задекларировала всего 10 рублей.

Член комитета по госполитике в заксобрании, директор по развитию ООО производственная компания «Фарм-про» Олег Кочерга заработал больше остальных справедливороссов в областном парламенте — 5 517 240 рублей. Самый маленький доход за 2018 год среди членов фракции указал глава этого депутатского объединения Анатолий Кубанов — 1 745 857 рублей.

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