Суд оставил главу томской ГК «Лама» Левчугова под стражей до мая

Басманный суд Москвы продлил арест генерального директора крупного сибирского ритейлера «ЛАМА» Владислава Левчугова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.

31 января Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей главы группы компаний «ЛАМА» Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергея Арефьева по делу о взятке.

«Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Арефьева и Левчугова продлен до 2 мая 2022 года», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника суда.

О задержании Владислава Левчугова «Континенту Сибирь» стало известно 2 декабря, на следующий день появилась информация об этапировании бизнесмена в Москву. Его обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), Сергея Арефьева — в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ ).

По версии следствия, Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством местной компании. Сотрудник ведомства захотел получить взятку за прекращение дела и нашел посредника, который довел эту информацию до учредителя организации.

Отметим, следователь встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере. Позже учредитель юрлица обратился в правоохранительные органы. Посредник и следователь были задержаны при непосредственной передаче взятки.

Напомним, группа компаний «ЛАМА» включает в себя магазины SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен» в Новосибирске и Томске, сеть универсамов «Абрикос» в Томске, а также несколько торговых центров и производственных предприятий. В планах группы компаний — до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов. В конце декабря появилась информация о закрытии универсама SPAR в Дзержинском районе Новосибирска.