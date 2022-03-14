Суд принял обеспечительные меры по делу о самобанкротстве «Сибирского Гиганта»

Арбитражный суд Новосибирской области принял обеспечительные меры по иску о банкротстве основанного Александром Манцуровым торгового холдинга «Сибирский Гигант».

Определение суда опубликовано на сайте «Электронное правосудие» 11 марта. Согласно документам, арбитражный суд Новосибирской области в рамках заявления о самобанкротстве ООО «Торговый Холдинг «Сибирский Гигант» принял обеспечительные меры, запрещающие, в частности, отдельным банкам списывать средства со счетов организации на основании исполнительных документов до рассмотрения обоснованности иска о банкротстве компании.

Отметим, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 4 апреля 2022 года.

Речь идет о ряде исполнительных документов, предъявленных к расчетному счету «Сибирского Гиганта» в Сибирском банке ПАО Сбербанк и филиале «Центральный» Банка ПАО ВТБ. Кроме того, определение суда приостанавливает действие решения Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №6 о взыскании с компании обязательных платежей и санкций в размере более 33 млн рублей.

Заявитель также обратился в арбитраж с просьбой приостановить действия решений налоговой службы о приостановлении операций по счетам компании в банке и переводов электронных денежных средств, однако суд не удовлетворил указанное требование.

По данным Rusprofile, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» зарегистрировано с 2005 года. Владельцем и основателем организации является Александр Манцуров — экс-депутат Заксобрания Новосибирской области. Выручка компании в 2020 году составила 10 млрд рублей, убыток — 103 млн руб.

Напомним, информация о продаже «Сибирским Гигантом» прав аренды на 32 магазина «Горожанка», «Мегас» и «Гигант» томской ГК «Лама» впервые появилась в марте 2021 года. Генеральным директором организации является Владислав Левчугов, задержанный в начале декабря по делу о посредничестве во взяточничестве.