Два сибирских города будут участвовать в мультимедийном проекте VK в честь Дня российского флага

Новосибирск и Красноярск вошли в число 10 городов России, выбранных соцсетью «ВКонтакте» для проведения мультимедийной акции в честь Дня государственного флага России. В этих городах установили интерактивные кубы. Для их активации необходимо будет считать QR-код с грани куба при помощи смартфона.

В течение трех дней с 20 по 22 августа в Новосибирске на площади Ленина и в Красноярске на площади перед педагогическим университетом им. В. А. Астафьева (пр. Мира, 83) будут работать мультимедийные кубы, установленные соцсетью «ВКонтакте». Каждая грань интерактивного куба – это доступ к активностям: увлекательной игре, викторине на знание истории флага России и арт-контенту.

В интерактивной игре «Собери флаг» участнику предлагается выбрать слова, с которыми у него ассоциируется каждый из цветов флага. Выбранные слова будут по очереди появляться на кубе. Таким образом, можно будет собрать собственный флаг и поделиться им на своей страничке в социальной сети.

В видео-викторине на экране куба запустятся вопросы, связанные с празднованием Дня российского флага. За прохождение викторины VK обещает цифровые подарки. Также инсталляция позволяет запустить арт-контент, в котором можно будет выбрать цвет и создать свой динамичный рисунок. Кроме того, пользователи смогут вывести на грань куба одного из персонажей-талисманов (анимированных маскотов VK) и снять с ним фото или видео.

Российский триколор получил статус национального флага 29 лет назад. Соответствующее постановление власти РСФСР приняли 22 августа 1991 года. День Государственного флага России был установлен в 1994 году.