Новосибирцам вручили госнаграды в преддверии Дня  Российского флага

Сорок семь новосибирцев получили награды в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации за заслуги в сфере здравоохранения, транспорта, соцзащиты, сельского хозяйства, культуры и искусства; финансов и налоговой политики.

Торжественная церемония состоялась 18 августа в правительстве Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Награды вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

«Сегодня в этом зале, в списке награжденных — очень широкий спектр профессий: как отражение нашей разносторонней Новосибирской области. Я благодарю каждого из вас за достижения, за ваш вклад в стремление нашего региона быть впереди, быть лидером во всем», — обратился к участникам церемонии Андрей Травников.

Особо отмечены работники здравоохранения, которые второй год продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Заведующий отделением городской клинической больницы №1 Сергей Сидоров получил Орден Почета — за заслуги в сфере здравоохранения. Трем новосибирским медикам присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Медсестра центра анестезиологии и реанимации клинической больницы «РЖД-Медицина» Новосибирска Анастасия Воробьева за большой вклад в борьбу с COVID-19 награждена медалью Луки Крымского. Медаль учреждена указом президента России 19 июня 2020 года, ей награждаются представители здравоохранения, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

«Мы не просто боролись с новой коронавирусной инфекцией, не просто поддерживали медиков и друг друга. Мы продолжали реализацию всех наших планов. Я абсолютно уверен, что вы не остановитесь в стремлении к новым достижениям. Желаю вам в этом успеха и талантливых надёжных последователей – ваших детей, внуков, молодых коллег», — отметил глава региона.

Среди награжденных — профессор кафедры Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) Валерий Петухов. Его губернатор поздравил с почетной наградой — Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов.

Всего государственные награды получили двадцать два человека, награды Новосибирской области — двадцать пять. Отмечены ученые, врачи и преподаватели, медицинские сестры и фельдшеры, артисты театра и спортсмены, доярки и трактористы, пожарные, спасатели, инженеры и строители.

Напомним, в апреле новосибирские артисты стали лауреатами российской национальной театральной премии «Золотая маска».