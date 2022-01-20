Стало известно, какие автомобили люкс-брендов были проданы в Сибири в 2021 году

В распоряжение «Континента Сибирь» попали данные агентства «Автостат Инфо» по регистрациям новых автомобилей люкс-брендов в 2021 году. Согласно им, в СФО за минувшие 12 месяцев своих владельцев нашли два внедорожника Rolls-Royce Cullinan, 9 внедорожников Bentley Bentayga и ряд других автомобилей высшей ценовой категории.

Компания Rolls-Royce по итогам 2021 года установила рекорд продаж в России: было реализовано свыше 300 автомобилей против более чем 200 машин годом ранее. Это позволило России стать третьим по объемам рынком для марки в мире.

Тем не менее, в Сибири за 2021 год было зарегистрировано всего 3 автомобиля Rolls-Royce против четырех годом ранее. Речь идет о седане Ghost (от 23 млн руб) и двух внедорожниках Cullinan (от 37,6 млн рублей).



Также в 2021 году своих владельцев нашли 9 люксовых внедорожников Bentayga (от 14,9 млн рублей), 2 седана Continental (от 16,5 млн рублей), 5 седанов Flying Spur (от 20,7 млн рублей).

Сохраняется интерес и к линейке спорткаров Porsche: в 2021 году владельцев нашли 4 суперкара 911 Carrera (от 9 млн рублей) и 5 суперкаров 911 Turbo (от 16 млн рублей).

Более скромные цифры показывает Ferrari – за год в Сибири был зарегистрирован только один новый 812 Superfast (от 34 млн рублей). Напомним, что этот автомобиль считается самым мощным и быстрым дорожным автомобилем Ferrari за всю историю. Он оснащен 800-сильным мотором V12, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Среди других автомобилей стоит отметить 6 проданных внедорожников Lamborghini Urus, один Jaguar F-Type, один электрокар Tesla Model Х и 5 автомобилей Dodge Challenger.

Напомним, что на сегодня в Сибири есть один официальный дилер Bentley (Красноярск), а также три официальных дилера Porsche (Новосибирск, Красноярск, Иркутск). В свою очередь официальные дилеры Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini есть в Москве.

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