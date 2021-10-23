Мусор после ремонта на площади Станиславского вызвал возмущение новосибирцев

Жители многоквартирных домов в районе площади Станиславского пожаловались на обилие мусора, который оставили после себя бригады, ремонтировавшие улицу.

Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» возмущенные горожане, дорожные рабочие проводили на площади Станиславского обрезку ветвей деревьев, мешающих проезду спецтехники. Хворост долгое время лежал на обочине дороги, а когда ремонт был закончен, рабочие попросту свалили обрезанные ветки на газоны под окна домов. «Мы им говорим, вы собираетесь это убирать? А они только смеются», — посетовали новосибирцы. В дополнение к веткам дорожные рабочие потом добавили пустые бутылки и ненужные пакеты.

Напомним, масштабный дорожный ремонт на левом берегу Новосибирска идет в преддверии Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в городе в 2023 году. Накануне городские власти сообщили о завершающем этапе ремонта улицы Титова. По данным мэрии, подрядная организация ООО «СТС-Строй» выполнила на вверенном объекте фрезерование, укладку выравнивающего слоя и покрытия, замену бортовых дорожных камней.

Кроме того, выполнен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, а также отремонтированы колодцы ливневой канализации. Специалисты нанесли дорожную разметку и приступили к монтажу светофорных объектов.