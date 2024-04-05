Весна опять пришла, и… передвижение по дорогам Новосибирска вновь превратилось в экстремальный квест, проходя который, водители ежеминутно рискуют не только работоспособностью автомобиля, но и собственным здоровьем. Причины тотального разрушения дорожных покрытий в городе и шансы переломить ситуацию «Континент Сибирь» обсудил с экспертами.

По оценке руководителя Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, состояние новосибирских дорог весной 2024 года не выдерживает сравнения с предыдущими годами. Одной из причин такой ситуации он видит теплую зиму, а второй — отсутствие необходимого и достаточного контроля при проведении ремонтных работ. «Да, ремонтов дорожного полотна в последнее время проводится больше, средств выделяется больше, но и разрушения больше. Посмотрите, в каком состоянии покрытие мостов, улица Писарева, ямочный ремонт, которой проводился два года назад, десятки, если не сотни, других улиц. Контролировать ремонт дорог необходимо не по его окончании, а во время проведения работ: смотреть в каких погодных условиях они ведутся, какой температуры укладывается асфальт, контролировать толщину его слоя», — пояснил «Континенту Сибирь» Вячеслав Ашурков.

Заместитель директора ООО ТК «Нафтатранс плюс» (крупный перевозчик топлива и опасных грузов) Андрей Казанцев констатирует усугубление проблемы из года в год. «Дороги становятся всё хуже, а ремонт, который производится каждые полгода, абсолютно не эффективен. Не заметил, что применяются какие-то новые технологии. По старинке делают: битум, асфальт и всё. Ямы возникают вновь на тех же самых местах. Засыпают их непонятно чем: дождь прошел, машина прошла, и ямочный ремонт тоже прошел. После этого порой даже хуже становится, чем было. Засыпной грунт вымывается из ям и остается здесь же на дорожном покрытии: раньше была просто яма, а теперь к ней добавляются ещё и неровности из-за этого грунта», — продолжает перевозчик.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин подтвердил, что проблема с качеством дорожного полотна в Новосибирске является «одной из особо острых». «Не могу согласиться с тем, что в этом году она более масштабная, чем в прошлом или два года назад. Это ежегодная проблема. Сходит снег и на дорогах появляется большое количество разрушений. Говорить о причинах можно много. Это не только некачественная работа профильных должностных лиц. Не стоит забывать о климатических особенностях, в том числе об очень значительных перепадах температур. У нас зимой может быть сегодня -5, а завтра -35. Все это сказывается на качестве дорожного полотна. Также один из факторов — систематическое недофинансирование», — утверждает народный избранник.

Впрочем, Андрей Казанцев считает, что погода и климат не так существенны. «В Кемерово, Омске по моему опыту дороги содержатся значительно лучше, чем в Новосибирске. Я уже не говорю про северные города, такие как Ноябрьск, Сургут, Ханты-Мансийск, Уренгой — там дороги просто как в Монте-Карло», — поделился наблюдениями замдиректора «Нафтатранс плюс».

Новосибирск даже для соседних регионов стал показательным примером плохого состояния городских дорог. «Приезжаю в командировку в Красноярск, коллега язвительно спрашивает: «Не оставил ещё колеса на ваших дорогах?», — сокрушается один из собеседников «Континента Сибирь».

Традиционно «провокаторами» разрушений дорожной одежды становятся трамвайные пути и колодцы. Как рассказал «Континенту Сибирь» Вячеслав Ашурков, по причине удорожания работ не используются современные материалы для упрочнения бетонных колец колодцев на проезжей части. Этой весной мы наблюдаем по периметру дорожных колодцев многочисленные ямы. «Такие ямы очень часто имеют острые края и таят в себе значительную опасность для колес автомобилей. Сегодня, когда качественная брендовая резина недоступна в принципе, либо непомерно дорога, это обстоятельство усугубляет проблему. Если вы повредили покрышку на разбитой дороге, необходимо требовать от дорожников возмещения ущерба. Необходимо заставить их платить и, чем чаще мы будем это делать, тем больше шансов приучить пристальнее следить за состоянием дорог», — настоятельно рекомендовал руководитель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев.

«Учитывая масштаб проблемы, считаю, что депутатам, городской власти пришло время задуматься над упрощением процедуры возмещения ущерба, понесенного автовладельцами по вине дорожных служб. Сегодня такая процедура отнимает у пострадавшей стороны дополнительные деньги, время и нервы», — предлагает Андрей Казанцев.

На разбитых дорогах страдают, естественно, не только покрышки и, это далеко не самый серьёзный ущерб для автомобиля. «Весной традиционно растет спрос на обслуживание и ремонт автомобилей. Чаще всего автовладельцы обращаются с неисправностями элементов подвески. Во многом проблемы, конечно, обусловлены плохим состоянием дорог весной, когда увернуться от ям и ухабов во время движения становится просто невозможно. Именно весной особенно часто страдают шаровые опоры, сайлентблоки, наконечники рычагов, амортизаторы и шины», — развивает тему технический директор франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Игорь Кудин с сожалением констатирует, что на сегодня существующую проблему не удается переломить в лучшую сторону, но добавляет, что работа в этом направлении ведется. «По инициативе депутатов, например, начали применять независимый строительный контроль при ремонте дорог. Это большой плюс. Контроль дает положительные результаты: выявляются существенные нарушения, подрядчики штрафуются, переделывают работы. В этом направлении работу нужно однозначно продолжать. Больше внимания уделять самим материалам, из которых подрядные организации проводят работы», — считает Игорь Кудин.

В 2024 году в Новосибирске на общий ремонт дорог и их реконструкцию планируется направить 2,3 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в начале апреля заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов.

Игорь Кудин напомнил, что на сессии Совета депутатов 27 марта был заслушан доклад исполняющей обязанности начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олеси Богомазовой. По ее словам, подготовительная работа идет полным ходом, всё в штатном режиме и, как только погодные условия позволят, мэрия начнет работу по ямочному ремонту. По последней информации, работы начинаются уже на текущей неделе. Как правило, к началу мая основные работы по ямочному ремонту завершаются. Депутаты горсовета, по словам Игоря Кудина, держат этот вопрос на контроле. На комиссии по городскому хозяйству 17 апреля планируется заслушать оперативную информацию от Сергея Эпова о том, что будет выполнено к этому моменту.