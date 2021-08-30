В письме к губернатору Новосибирской области и мэру Новосибирска речь идёт о четверти миллиона квадратных метров жилья на участке, сравнимом с территорией княжества Монако.

27 августа в адрес главы региона Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя поступило обращение с просьбой приостановить застройку территории бывшего аэропорта «Северный». Копия письма имеется в распоряжении редакции «Континента Сибирь».

Смешанная группа из 19 депутатов законодательного собрания Новосибирской области и городского совета Новосибирска, которую также поддержал депутат Госдумы РФ Андрей Каличенко, выражает обеспокоенность масштабами планируемого здесь к строительству ЖК «Легендарный-Северный»: «Из средств массовой информации и обращений избирателей нам стало известно, что компания «СДС-Финанс» начала комплексную застройку территории площадью 215 Га в бывшем аэропорту «Северный». <…> Только на первом этапе застройщик намерен возвести в ЖК «Легендарный-Северный» 255 тыс. кв. м. жилья на участке в 25 Га».

По мнению народных избранников, столь объёмный жилой комплекс может создать избыточную нагрузку на социальную инфраструктуру района, которая может привести к её коллапсу: «Действующие и запланированные в ближайшие годы поликлиники, школы и детские сады на территориях, прилегающих к бывшему аэропорту, не справятся с притоком новых пациентов и воспитанников».

Особую обеспокоенность депутатов вызвала ситуация с прилегающей к территории бывшего аэропорта транспортной инфраструктурой, уже сегодня перегруженной потоками автомобилей с «Родников», «Снегирей», «Стрижей» и других интенсивно развивающихся территорий на северо-востоке мегаполиса. «В случае ввода нового крупного ЖК нагрузка на Красный проспект, Мочищенское шоссе и улицу Жуковского существенно возрастёт. Уже сегодня пробки в районе бывшего аэропорта негативно влияют на пропускную способность улиц соседних районов», – сообщается в письме депутатов.

Подписанты просят губернатора и мэра взять ситуацию на особый контроль и приостановить выдачу разрешений на строительство на территории бывшего аэропорта « до детальной проработки решений по социальному обеспечению и транспортной доступности для будущих жителей территории».

В заключение депутаты предложили создать рабочую группу из представителей профильных ведомств областного и регионального уровней, а также депутатов, представляющих округа, прилежащие к территории бывшего аэропорта для проработки проекта развития её транспортной и социальной инфраструктуры.

Среди подписавших обращение депутатов многие представляют строительную отрасль: ГК «Стрижи» – Илья Поляков, Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев, «Энергомонтаж» – Андрей Каличенко и Иван Сидоренко, «КПД-Газстрой» — Евгений Покровский, ЖК «Да Винчи» – Вячеслав Илюхин.