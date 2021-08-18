Возводимую без разрешения многоэтажку обнаружили в Новосибирске почти по линии метро

Новосибирский общественник Михаил Рязанцев обнаружил недостроенный девятиэтажный дом на улице Серафимовича в районе метро «Площадь Маркса». По информации активиста, разрешения на строительство высотки получено не было.

Как рассказал общественник в Facebook, самовольно возведённую высотку он обнаружил между домами №6 и №8, пытаясь решить другую конфликтную ситуацию с недвижимостью. О том, что разрешения на строительство дома никто не выдавал, Михаилу Рязанцеву рассказали местные жители. Они также сообщили, что многоэтажка принадлежит не их застройщику.

«Разрешения на строительство на муниципальном портале не было. Я сделал запрос в мэрию, и департамент строительства и архитектуры подтвердил, что оно не выдавалось, и эта информация уже передавалась в областную строительную инспекцию. По идее, мэрия должна была составить акт о самовольном строительстве, на специальной комиссии решить судьбу объекта и при необходимости обратиться в суд», — написал Михаил Рязанцев в соцсети 18 августа.

Как выяснил общественник, земельный участок, на котором началось строительство дома, принадлежит ООО «Союз-10». Компания находится на стадии банкротства, а также в ипотеке у ЗАО «ОСТ». В Росреестре на участке зарегистрирован объект незавершённого строительства без указания этажности. При этом информации о дольщиках долгостроя нет. Как пояснил Рязанцеву конкурсный управляющий, требования собственников жилья переквалифицированы в денежные.

«В сухом остатке: на улице Серафимовича уже 5 лет стоит девятиэтажный жилой дом, уже частично остекленный. Участок 54:35:064105:54 под ним имеет площадь всего 0,2048 га, что по действующим правилам застройки недостаточно для такого дома. Получить разрешение на строительство застройщик возможно только через проведение общественных обсуждений о снижении минимальных требований к строительству на этом участке и через суд», — резюмировал Михаил Рязанцев.

Напомним, на днях Арбитражный суд Новосибирской области принял решение взыскать с «НСК Девелопмент» задолженность по арендной плате за земельный участок и неустойку в пользу мэрии Новосибирска. Общая сумма исковых требований составила почти 8 млн руб.