В ходе традиционной пресс-конференции Анатолий Локоть рассказал, насколько школы крупнейшего муниципалитета в стране готовы к приёму учащихся.

27 августа новосибирский градоначальник провёл еженедельную пресс-конференцию в онлайн-формате. Магистральной темой общения стала подготовка Новосибирска к новому учебному году.

Анатолий Локоть заявил, что в 2021 году общее количество школьников города будет на 10 тысяч больше прошлогоднего и составит 204 тысячи человек. В первые классы из них поступят 22 тысячи ребятишек. Детские сады примут 92830 детей, из которых впервые придут в дошкольные учреждения 19 тысяч детей.

Градоначальник заявил, что 1 сентября станет экзаменом для работников муниципалитета в плане качества подготовки школ к новому учебному году, но выразил уверенность, что «все образовательные учреждения сегодня прошли приёмку и готовы к новому учебному году», а «все соответствующие меры для обеспечения безопасности в условиях пандемии нами приняты».

Мэр Новосибирска сообщил, что учебный год в новосибирских школах «начнётся в очном формате». Комментируя предположение о том, что родителей могут не пустить к детям на линейку 1 в День знаний, Анатолий Локоть указал, что этот вопрос будет самостоятельно решать администрация каждой конкретной школы, однако «если речь идёт о линейке, которая будет проходить на улице, то никаких препятствий мы тут не видим».

На вопрос «Континента Сибирь» о том, какими мерами поддержки мэрии могут воспользоваться горожане в условиях высоких цен на «школьные наборы» в Новосибирске, Анатолий Локоть ответил следующее: «У нас есть система льгот. Я думаю те, кто в этом нуждается, знают, как поступить. Нужно обратиться в школу, где будут учиться дети малообеспеченной семьи. Следующая инстанция – администрация соответствующего района, отдел соцподдержки».

В качестве конкретных мер помощи школьникам Анатолий Локоть упомянул бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. В настоящее время департамент образования мэрии также прорабатывает механизм выплаты денежной компенсации на обеспечение питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.

Также мэр сообщил, что динамика роста в городе количества школьников сохраняется. Поэтому, несмотря на постройку с 2014 года уже 16 новых школ и текущее строительство ещё трёх объектов, мэрия уже подобрала площадки, « чтобы в следующем году приступить к строительству шести объектов на условиях государственно-частного партнёрства».