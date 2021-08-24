Корреспондент «Континента Сибирь» побывал на стройплощадке проблемного объекта и выяснил, почему для достройки детского сада потребовалось вмешательство депутата федерального уровня.

В Новосибирске нарастают трудности со строительством объектов, заказчиком которых выступает муниципальное «Управление капитального строительства». После ареста в феврале 2021 года подозреваемого в мошенничестве руководителя учреждения Константина Головина, ручного управления строительством стали требовать даже те объекты, на которые в бюджете есть деньги.

Например, детский сад на Виктора Шевелева, 14 строится с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Однако в мае 2021 года строительство прекратилось из-за того, что на счёт подрядчика перестали поступать средства за выполненные работы.

Обеспокоенные этим фактом жители микрорайона «Просторный» в Кировском районе Новосибирска не стали ожидать срыва сроков сдачи дошкольного учреждения в эксплуатацию, а обратились к депутату Государственной Думы РФ от Новосибирской области Виктору Игнатову, с просьбой разобраться в ситуации.

9 августа Виктор Игнатов лично ознакомился с положением дел на объекте, а 17 августа организовал на стройплощадке дошкольного учреждения выездное совещание с участием депутата Законодательного собрания региона от Кировского района Вениамина Пака, руководства заказчика объекта – МКУ «Управление капитального строительства», а также выполняющей строительные работы подрядной организации.

Вениамин Пак рассказал присутствовавшим на совещании представителям прессы об особой важности строящегося детсада для инфраструктуры жилого массива: «С одной стороны в Кировском районе построено за последние время большое количество детских садов. Но конкретно в микрорайоне «Просторный» у нас на сегодня один детский сад и, конечно, потребность в местах огромная. Мы ждём этот детский сад, ведь пока многим жителям приходится своих детей увозить в детские сады на Северо-Чемской жилмассив или Оловозаводскую».

В ходе совещания исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление капитального строительства» Константин Маркус сообщил Виктору Игнатову, что готовность рассчитанного на 265 мест детского сада в настоящее время составляет порядка 65-70%. А перерыв в оплате работ подрядчику связан с внесением изменений в проект здания: «Нормативы по пожарной безопасности для дошкольных и школьных учреждений с 1 января 2021 года изменились. Поскольку проект был старый, а комиссия Роспотребнадзора принимает объект по нормам, существующим на сегодняшний день, пришлось перепроектировать систему пожарной сигнализации и оповещения, электрику и видеонаблюдение. Но мы не можем на сегодня заплатить за это подрядчику, потому что проект сейчас находится в государственной экспертизе. И пока не будет её положительного заключения, мы не можем перечислить деньги».

Депутат Госдумы также выслушал аргументы руководства подрядной организации, сообщившего, что подрядчик строил объект за свой счёт, пока не подошли к концу оборотные средства. Подрядчик сообщил, что сумма только официально признанного муниципального долга перед ним на сегодняшний день составляет 28 миллионов рублей. Всего же работ выполнено на сумму порядка 100 миллионов рублей. Деньги на покрытие этих долгов лежат на счетах муниципалитета, но не могут быть перечислены подрядчику по ряду причин.

В своём комментарии «Континенту Сибирь» Виктор Игнатов так кратко резюмировал сложившуюся ситуацию: «в рассматриваемом случае совпало внесение изменений в проект с одной стороны, проблемы, связанные с уголовным преследованием в отношении руководителя «Управления капитального строительства» Константина Головина с другой стороны, и с третьей – удорожание стройматериалов. Ведь сам подрядчик также судится по нескольким актам о приёмке ранее выполненных работ, закрытых на сумму меньше фактических расходов подрядчика».

По словам депутата, обычно проблемы при строительстве объектов социальной инфраструктуры возникают при недофинансировании. Но он впервые сталкивается со случаем, когда денежные средства на строительство детского сада были изначально выделены в полном объёме, а срыв сроков строительства связан только с нарушением взаимодействия между собой различных инстанций.

В ходе выездного совещания Виктор Игнатов и Вениамин Пак взяли обозначенные проблемы на контроль. «В настоящее время документы в госэкспертизу переданы. Мы со своей стороны постараемся максимально ускорить получение положительного решения. Ориентировочно оно должно быть в середине сентября. И в этом случае к концу сентября «Управление капитального строительства» должно перечислить подрядчику средства по актам о приёмке вновь выполненных работ», – рассказал об этом Виктор Игнатов.

«По словам руководства «Управления капитального строительства», апелляция по оспариваемым актам назначена на 19 сентября. И уже после неё можно будет говорить о перечислении подрядчику средств за работы, по которым акты были закрыты ранее», – также добавил депутат.

Помимо контроля над решением проблемы с выплатами подрядчику, при посредничестве Игнатова и Пака удалось, наконец, возобновить и само строительство. Под гарантии «Управления капитального строительства» на стройплощадку вошёл субподрядчик, который за счёт своих оборотных средств займётся строительством канализации, а после получения положительного решения госэкспертизы заказчик строительства погасит все долги перед подрядчиком и субподрядчиком, включая и эти работы.

Виктор Игнатов также добавил, что если рабочие успеют до конца сентября проложить канализацию, то выдержать изначально утверждённые сроки сдачи объекта ещё можно: «Руководство подрядчика заверяет нас, что напряжённо, но в срок до 1 декабря они постараются закончить объект и ввести его в эксплуатацию. Честно говоря, я сомневаюсь в этом, но тот график, который был заявлен, мы будем контролировать».

По словам депутата, главное – завершить прокладку канализации до наступления холодов. Потом внутри детского сада также необходимо будет завершить отделку, смонтировать системы пожарной безопасности, установить мебель и кухонное оборудование, но «эти работы могут продолжаться в теплом контуре и в октябре, и в ноябре». Также по мере завершения работ связанных с благоустройством территории дошкольного учреждения будет сделано водоотведение с крыши здания и ливневая канализация.