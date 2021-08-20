Минобороны передаст Новосибирску территорию Военного городка

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 20 августа, на встрече с журналистами в Москве рассказал о том, что принял решение о передаче Новосибирской области земельных участков, которые военное ведомство не использует. По информации «Континента Сибирь», речь, в том числе, идет о территории Военного городка в центре Новосибирска.

Решение передать земельные участки, принадлежащие Минобороны, Новосибирской области было принято главой ведомства Сергеем Шойгу после обращения губернатора Новосибирской области, сообщает ТАСС.

«По поручению Сергея Шойгу Департаментом военного имущества Минобороны России готовится соглашение с губернатором Новосибирской области о передаче имущественного комплекса в региональную собственность с учетом интересов воинских частей, дислоцированных на территории области, а также военнослужащих и членов их семей. Планируется, что на переданных в областную собственность земельных участках будут реализованы проекты по строительству жилья, детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры в интересах жителей города», – цитирует Минобороны информационное агентство.

Среди земельных участков в Новосибирске, которые сегодня военное ведомство не использует, – территория бывшего Военного городка №17 общей площадью почти 80 га. В начале 2020 года стало известно, что ДОМ.РФ планирует продать участки земли на этой территории. Однако торги так и не были объявлены. Все это время, по информации «Континента Сибирь», губернатор Новосибирской области Андрей Травников вел переговоры с представителями Минобороны о передаче территории военного городка от владельца, Министерства обороны РФ, в муниципальную собственность Новосибирска. В январе 2020 года глава региона своим распоряжением создал рабочую комиссию по подготовке и реализации реновации территории бывшего Военного городка № 17.

В июне 2021 года вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала «Континенту Сибирь», что проект реновации Военного городка №17 в центре города принят в работу национальным институтом развития ВЭБ.РФ – для изучения возможности финансирования мероприятий по комплексному развитию территории.

На переданных ранее от Министерства обороны земельных участках, прилегающих к территории Военного городка, уже реализовано несколько проектов. Так, осенью 2019 года на ул. Гаранина, 2 был открыт Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова. Инвестором проекта выступила Федерация фехтования России в лице председателя попечительского совета федерации миллиардера Алишера Усманова.