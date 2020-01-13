Реновацией бывшего новосибирского военного городка займется областная комиссия

Территорию бывшего военного городка № 17 в Новосибирске ждет реновация, курировать процесс будет комиссия под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о создании комиссии, которая займется подготовкой и реализацией реновации территории бывшего военного городка № 17. Комиссию возглавит первый заместитель губернатора Юрий Петухов, в ее состав войдут главный архитектор региона Александр Авсейков, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева, руководитель городского департамента культуры Анна Терешкова, президент Фонда развития и реализации региональных проектов Дмитрий Терешков, представители министерств и ведомств. Всего в состав комиссии вошли 11 человек. Одной из главных задач новой структуры станет взаимодействие с минобороны РФ по вопросам изменения формы собственности и зонирования территории бывшего военного городка.

Территория бывшего военного городка № 17 расположена в Октябрьском районе Новосибирска, в пределах улиц Тополевой, Военной, Воинской и Бориса Богаткова. Здания возводились здесь в начале ХХ века, многие из них признаны памятниками истории регионального значения. Из 37 построенных объектов сохранились 31. В 2017 году на территории городка открылся мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». По мнению региональных властей, открытие парка должно было стать отправной точкой для реновации территории городка. «Введенный проект создаёт хорошие предпосылки для развития этого района как культурно-исторического кластера», — цитировала тогда Андрея Травникова пресс-служба облправительства. Позднее свой проект реновации военного городка, состоящий из нескольких кластеров, представили новосибирские архитекторы и проектировщики.

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