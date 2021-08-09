Уже несколько дней вылеты в городах Сибири задерживаются или отменяются в связи с неблагоприятными погодными условиями – задымлением от лесных пожаров в Якутии или туманом.

В пресс-службе новосибирского аэропорта «Континенту Сибирь» сообщили, что 9 августа до 8.00 по метеоусловиям принимающих аэропортов задерживались сразу семи самолётов авиакомпании S7 Airlines. В их числе рейсы в Читу, Иркутск, Талакан, Абакан и Томск. Однако в настоящее время весь суточный план вылетов из новосибирской воздушной гавани успешно вылетел.

По данным онлайн-табло красноярского международного аэропорта, из этого города задержано около 20 рейсов и ещё около 20 было отменено. В аэропорту Кемерова из-за эстафетной задержки ожидают более позднего прибытия рейсов из Москвы (ожидается задержка в 3,5 часа), а также Симферополя и Санкт-Петербурга (ожидается прибытие с задержкой около 4,5 и 1,5 часов, соответственно). Ещё 4 рейса по метеоусловиям задержаны в Иркутске – один в Москву и три в северные районы области.

Кроме того, несколько рейсов из-за плохих погодных условий в аэропорту прибытия были отправлены на запасные аэродромы. Так, томский рейс со 182 пассажирами на борту совершил посадку в аэропорту Новосибирска, а 4 иркутских рейса сели в аэропортах Читы и Улан-Удэ.

Также источник «Континента Сибирь» в авиакомпании S7 Airlines сообщил, что на рейсы из Новосибирска в Сочи, Москву и Санкт-Петербург уже порядка недели фиксируется перепродажа билетов, которая связана с лесными пожарами в Якутии: «Леса горят в Якутии, ничего не вылетает. Затем, когда погода позволяет, отправляются дополнительные рейсы в Новосибирск. А многие пассажиры летят трансфером в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. И поэтому почти все эти рейсы с перепродажами».

Напоминаем, что 6 августа, новосибирцы наблюдали в воздухе дымку, которую сопровождал стойкий запах гари. В Западно-Сибирском гидрометцентре причиной такого загрязнения атмосферы назвали пожары в Якутии. В этот же день авиакомпания S7 Airlines из-за дымки от лесных пожаров в зоне аэропорта Мирный приостановила продажу билетов в этот город до 11 августа.

На следующий день, 7 августа, порядка 10 авиарейсов из аэропорта Толмачёво было задержано из-за тумана. А 8 августа из-за метеоусловий Новосибирска был задержан уже прилёт в город порядка 40 рейсов.

В настоящий момент, как сообщает пресс-служба аэропорта Толмачёво, погодные условия в Новосибирске стабилизировались, и приём рейсов в воздушной гавани осуществляется в штатном режиме. А вот вылеты по-прежнему могут задерживаться по метеоусловиям аэропорта прибытия. Так, в настоящее время до 19.30 задержан рейса Новосибирск-Иркутск.