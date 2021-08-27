«Континент Сибирь» выяснил с мэром Новосибирска и юристами, скажется ли иск жителей домов, граничащих с парком, на сроках реконструкции последнего. Ведь задействованы федеральные средства.

Напоминаем читателям, что конфликт муниципалитета и жителей улицы 2-я Ельцовка длится с 6 июня. Его предметом стала организация к домам частного сектора подъездных путей, которых жители оказались лишены в силу решений предыдущей администрации города. «Континент Сибирь» ранее подробно сообщал о начале конфликта.

2 августа группа жителей 2-й Ельцовки направила в Центральный районный суд Новосибирска исковое заявление к мэрии, в котором требует пересмотра границ Заельцовского парка.

«Обеспечительные меры должны быть связаны с предметом иска. Поскольку жильцы не оспаривают разрешение на реконструкцию парка или какие-либо строительные работы, и мэрией обеспечен проезд к жилым домам, оснований для принятия судом мер по полному приостановлению работ в парке в рамках заявленных требований я не вижу», – сообщила «Континенту Сибирь» партнер Юридического партнерства «Курсив» Юлия Макаренко, комментируя возможные последствия иска для зоны рекреации.

Юрист также указала, что жителям целесообразнее добиваться от муниципалитета корректировки границ охранной зоны и корректировки планировки территории с целью строительства дороги или рассмотреть возможность установление сервитута. По её мнению, установление «сервитута может быть затруднено, но не исключается полностью».

С коллегой согласен и адвокат Юрий Гольдберг: «Введение обеспечительных мер – это право суда, а не его обязанность. Вводя их, суд всегда должен подумать, не принесёт ли это ущерба третьим лицам. В данном случае – остальным жителям Новосибирска. И если реконструкция парка не угрожает подъездному пути, они вряд ли будут наложены».

27 августа, в ходе традиционной пресс-конференции, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что проезд для жителей 2-й Ельцовки оформлен, как сервитут: «Решения специальные для того чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей приняты. По дороге принято решение, наложен сервитут, проехать сегодня есть возможность».

Также Анатолий Локоть отметил, что территория парка и сроки его реконструкции не будут пересмотрены: «Никто не собирается пересматривать границы Заельцовского парка. Тем более, что сегодня мы находимся в федеральном проекте. Выделены соответствующие деньги из бюджета федерального уровня на благоустройство конкретной территории. И в этом отношении никаких отступлений не будет».