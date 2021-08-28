Участие в публичных прениях примут почти все кандидаты-одномандатники от КПРФ, Наталья Пинус, Игорь Украинцев и другие участники предвыборной гонки.

Кандидат от партии «Родина» Наталья Пинус рассказала «Континенту Сибирь», что дебаты на территории Технопарка, о которых она ранее договаривалась в социальных сетях с оппонентом от КПРФ Виталием Новосёловым, вероятнее всего не состоятся. Вместо этого Наталья Пинус намерена принять участие в теледебатах, которые готовит канал «НСК 49».

Официальный анонс ещё не опубликован, но представители телеканала уведомили «Континент Сибирь», что намерены провести дебаты с понедельника по четверг грядущей недели (с 30 августа по 2 сентября). Ожидается, что в телевизионной дискуссии примут участие кандидаты в депутаты Госдумы по всем четырём одномандатным округам Новосибирской области.

Каждый день будет посвящён диспуту кандидатов какого-то одного избирательного округа. Начиная со 135 – в понедельник, и заканчивая 138 – в четверг. Все встречи в студии будут происходить в 19.00.

На текущий момент участие в понедельничных теледебатах уже подтвердили Игорь Украинцев («Зелёные»), Наталья Чубыкина («Яблоко») и Никита Федченко («Партия пенсионеров»). Олег Иванинский («Единая Россия») и Андрей Жирнов (КПРФ) сообщили, что в понедельник будут работать в районах Новосибирской области и встречаться в этот день в студии не планируют.

На среду, 1 сентября, в студии «НСК 49» запланированы прения Натальи Пинус («Родина»), Виталия Новосёлова (КПРФ) и Елены Пивоваровой («Яблоко»). В пресс-службе партии «Новые люди» отметили, что Андрей Теряев также планирует дискутировать с оппонентами по 137 округу. Александр Аксёненко («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду») сообщил «Континенту Сибирь», что он «обязательно будет участвовать в дебатах», однако в силу плотности своего рабочего графика не уверен, что это случится именно 1 сентября и на 49 канале.

По 136 и 138 округам своё участие через пресс-службу новосибирского обкома КПРФ уже подтвердили кандидаты-коммунисты Ренат Сулейманов и Роман Яковлев.

Напоминаем читателям, что в начале августа Роман Яковлев (КПРФ) вызывал на дебаты соперника по 138 округу Виктора Игнатова (Единая Россия). Однако последний отказался встречаться лишь с одним оппонентом, высказав мнение что «дебаты не должны быть клоунадой и каким-то шоу». Позднее о дебатах на 137 округе договаривались Наталья Пинус и Виталий Новосёлов, но в итоге решили дискутировать в телестудии и в более широком составе диспутантов.