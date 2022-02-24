Что думают новосибирские депутаты Госдумы о наложенных на них санкциях?

24 февраля в кулуарах Заксобрания Новосибирской области депутаты Госдумы РФ Олег Иванинский и Александр Аксёненко рассказали «Континенту Сибирь», как оценивают наложенные на них европейские санкции.

В Законодательном собрании Новосибирской области 24 февраля состоялась очередная сессия, в ходе которой в самом региональном парламенте произошло несколько кадровых перестановок, а депутаты единогласно поддержали решение президента Российской Федерации Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Сессия Заксобрания началась с обращения к областным депутатам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который призвал народных избранников «словом и делом» поддержать жителей ДНР и ЛНР: «Сегодня я обращаюсь к вам, а в вашем лице ко всему депутатскому сообществу Новосибирской области и прошу вас объединиться и оказать твёрдую поддержку решениям президента и действиям нашей страны по содействию ДНР и ЛНР».

Помимо губернатора и областных министров, разделить с областными парламентариями их поддержку курса федерального правительства прибыли и депутаты Государственной Думы РФ от Новосибирской области Олег Иванинский («Единая Россия») и Александр Аксёненко (СРПЗП). В кулуарах мероприятия они рассказали «Континенту Сибирь» о своём отношении к наложенным на них санкциям. Также своим мнением с изданием поделился депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев («Единая Россия»).

Александр Аксёненко, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ («Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», Новосибирская область):

— Если говорить лично о себе – то я никогда не был фанатом Европы и западных ценностей. Я патриот своей страны, патриот России. И для меня разговоры о запрете въезда в какую-то страну не являются важным фактором.

В моём случае голосование по вопросу признания ДНР и ЛНР было взвешенным решением и я просто не могу ставить 8 лет геноцида и десятки тысяч погибших на одну чашу весов с какими-то санкциями еврочиновников. Это несопоставимые вещи. Самое главное, чтобы в ЛНР и ДНР воцарился мир. Там живут такие же русские православные люди, как и мы, которые нуждаются в помощи и защите. Из них, если не ошибаюсь, 800 000 граждан России. На мой взгляд, это решение давно назрело, и мы должны защитить их.

Но я хочу отметить и другой момент. Лидер нашей партии Сергей Миронов в своём выступлении 22 февраля отмечал, что «патриот не может быть бедным». Наша фракция единственная, кто заострил на этом внимание в день ратификации соглашения о дружбе России с Донецкой и Луганской народными республиками. По моему мнению, правительству и депутатам важно не забыть о внутренней политике и чаяниях наших граждан.

Олег Иванинский, член комитета Госдумы по охране здоровья («Единая Россия», Новосибирская область):

— Я думаю, что мы приняли единственно правильное решение, которое позволит спасти сотни тысяч жителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Все эти игры с санкциями в отношении депутатов, в отношении людей, принимавших решение о защите своих граждан – это так, политический пшик. А тот твит, который Боррель написал, а потом удалил, я считаю обыкновенным хамством, недостойным политического деятеля такого уровня.

Несколько большие проблемы, на мой взгляд, могут возникнуть в связи с наложением санкций на ряд товаров, например, на медицинское оборудование. Опять же, стоит отметить, что запрет на въезд депутатам в Европу блокирует для депутатов Госдумы возможность выступить в Европарламенте и донести до Запада позицию российского народа. Такими санкциями они перекрыли площадку правды, где могли выступить те наши депутаты, которые входят в Евросовет.

Дмитрий Савельев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции («Единая Россия», Новосибирская область):

— Мир изменился. Россия решительно заявила, что ее безопасность будет отстаиваться любыми средствами. И мы готовы ко всем вариантам развития событий. И это не просто слова. Вокруг нашего Президента сплотились все – депутаты, сенаторы, ключевые лица российской политики. Социологические опросы показывают, что подавляющая часть россиян поддерживает решения президента. И никакие санкции не могут поколебать это единство. Разве могут сравниться ценность человеческих жизней, спасённых самим фактом признания ДНР и ЛНР, и санкционные ограничения, наложенные на тех, кто проголосовал за ратификацию принятого решения? Западу никогда этого не понять. Зато Россия и россияне хорошо понимают. И это главное.