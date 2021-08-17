На выборы в Госдуму от Новосибирской области зарегистрировались 40 кандидатов

Окружные избирательные комиссии Новосибирской области зарегистрировали 40 кандидатов от 14 политических партий для участия в выборах в Госдуму 17-19 сентября. Как отметила на пресс-конференции 17 августа глава регионального избиркома Ольга Благо, во время предстоящего голосования ожидается серьёзная конкурентная борьба.

Председатель облизбиркома напомнила, что приём документов на регистрацию кандидатов завершился ещё 4 августа.

«На всех четырёх округах предстоит серьезная конкурентная борьба. Спектр представленных политических партий очень широкий, и избиратели смогут выбрать понравившегося кандидата с наиболее близкими для них политическими взглядами», — цитирует Ольгу Благо пресс-служба областного правительства.

По данным облизбиркома, самая высокая конкуренция ожидается на избирательном округе №135, где на один мандат претендуют 12 кандидатов. На округах №136 и №137 зарегистрировано по десять кандидатов, на округе №138 – восемь.

Сейчас зарегистрированные кандидаты и политические партии занимаются распространением своих агитационных материалов. Как пояснила Ольга Благо, эти материалы должны быть изготовлены за счёт избирательных фондов участников выборов. Предвыборная агитация в средствах массовой информации продлится с 21 августа до полуночи 17 сентября, день тишины объявлен не будет.

Избиратель, который в день выборов находится не по месту регистрации, но на территории одномандатного округа, где он обладает активным избирательным правом, сможет проголосовать на любом участке. Если же он находится за пределами «своего» округа, ему выдадут один бюллетень, где он сможет проголосовать лишь за политическую партию.

Заявление о голосовании по месту нахождения необходимо подавать вместе с паспортом до 13 августа через портал «Госуслуги» (до ноля часов по московскому времени), в любой МФЦ (в рабочее время), в любую территориальную избирательную комиссию (по будням – с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00), а также с 8 сентября — в любую участковую избирательную комиссию (по будням – с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00).

Проголосовать можно будет как в помещении участковой комиссии, так и в отдельных случаях на дому, а также в отдалённых населённых пунктах, с которыми затруднено транспортное сообщение.

Для того, чтобы проголосовать на дому, нужно до 14 часов 9 сентября обратиться письменно или устно в участковую избирательную комиссию по месту регистрации либо с 9 по 14 сентября до ноля часов по московскому времени подать заявление через портал «Госуслуги». Члены участковой комиссии придут к избирателю в один из дней голосования.

В облизбиркоме отмечают, что на избирательных участках будут приняты все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что кандидат в Госдуму от КПРФ Виталий Новосёлов вызвал на дебаты своих оппонентов Наталью Пинус и Александра Аксёненко.