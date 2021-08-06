Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Роман Яковлев считает, что депутат Виктор Игнатов несёт свою долю ответственности за повышение пенсионного возраста и ряд других непопулярных законодательных актов и призывает последнего к открытой дискуссии.

Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев вызвал на публичные дебаты своего соперника по 138 одномандатному избирательному округу Виктора Игнатова, баллотирующегося от «Единой России»: «Я в любое время готов поучаствовать в дебатах с Виктором Игнатовым. Можно даже сказать, что я вызываю его на дебаты через вашу публикацию».

Напоминаем читателям, что в настоящее время Виктор Игнатов является действующим депутатом Госдумы РФ, а Роман Яковлев – действующим депутатом законодательного собрания Новосибирской области.

Как сказал Роман Яковлев, Виктор Игнатов «идёт на экзамен, ведь он уже 5 лет действующий депутат. Он уже отчитывается и будет дальше отчитываться за те законы, за которые он голосовал в Госдуме. А он очень много наголосовал за непопулярные законопроекты, главный из которых – повышение пенсионного возраста».

Роман Яковлев добавил, что по его ощущениям недовольство людей сложившейся ситуацией сегодня чувствуется весьма отчётливо и, «пока Виктор Игнатов сдаёт экзамен, мы предлагаем в этот момент альтернативу в лице нашей программы и нашей команды».

В программу дебатов, предложенных депутату федерального парламента, помимо вопроса повышения пенсионного возраста и необходимости отмены этой меры, Роман Яковлев считает нужным включить обсуждение развития сельских территорий, вопросы ЖКХ, социальной поддержки населения, а также план развития территории 138 избирательного округа на 2021-2026 годы.

«Дебаты предлагаю провести 15 сентября. В нашем округе, на открытой площадке стадионе Сибсельмаш. Естественно, учитывая все антиковидные меры. Заранее приглашаю избирателей и СМИ города и районов округа», – заключил свой вызов Роман Яковлев.

Редакция «Континента Сибирь» попросила Виктора Игнатова ответить, принимает ли он предложение соперника, и будет следить за развитием событий.