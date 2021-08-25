Полиция поймала предполагаемых борцов с агитацией новосибирского кандидата в Госдуму

Новосибирская полиция задержала молодых людей, подозреваемых в уничтожении агитации кандидата в Госдуму Натальи Пинус. Об этом депутат сообщила в Facebook 25 августа.

Отдел полиции Советского района Новосибирска задержал четверых молодых людей, которые подозреваются в уничтожении агитационных объектов кандидата в Госдуму, депутата новосибирского горсовета Натальи Пинус.

Как рассказала народная избранница в соцсети Facebook в среду, неизвестные разломали её агитационные кубы и срезали баннеры с информацией о кандидате. Всего, по словам Натальи Пинус, таких эпизодов было четыре.

«Это хороший урок для тех, кто препятствует моей кампании. Этим людям грозит наказание», — написала на своей странице Наталья Пинус, комментируя задержание подозреваемых.

По мнению депутата, задержанных привлекут к ответственности по ст. 158.2а УК (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и ст.141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательного права) – Наталья Пинус считает, что могла иметь место спланированная акция по срыву её агитационной кампании.

Напомним, в конце июня партия «Родина» включила Наталью Пинус в списки для участия в выборах в Госдуму. Депутат будет избираться по округу №137, включающему в себя новосибирский Академгородок.