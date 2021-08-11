Кандидат в депутаты от КПРФ по одномандатному избирательному округу №137 предложил публичную дискуссию Наталье Пинус и Александру Аксёненко. Один из оппонентов уже согласился.

Напоминаем читателям, что 6 августа Роман Яковлев в ходе общения с «Континентом Сибирь» вызвал на дебаты своего политического соперника на выборах в Госдуму VIII созыва по 138 одномандатному избирательному округу Виктора Игнатова. Роман Яковлев выдвигается от партии КПРФ, в то время как его оппонент представляет «Единую Россию».

Примечательно, что следующий вызов на дебаты вновь прозвучал от представителя КПРФ, который также баллотируется в российский федеральный парламент, но уже от избирательного округа №137.

9 августа Виталий Новосёлов в личном Instagram-аккаунте адресовал свой вызов Наталье Пинус (кандидат от партии «Родина») и Александру Аксёненко (кандидат от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду»): «Уважаемые жители 137-го избирательного округа, помните, ещё 31.07.2021, я приглашал к дебатам @natalia_pinus и @as_aksenenko? Давайте вместе покажем, что дебаты нужны! Оставьте под этим постом комментарий: @natalia_pinus прими вызов!».

Виталию Новосёлову уже ответила Наталья Пинус. На его странице она объявила, что согласна на публичную дискуссию: «Виталий! Дебаты — прекрасный инструмент! Давайте, конечно, это сделаем». Задержку с ответом, который последовал 11 августа, Наталья Пинус объяснила тем, что не читает страницу Новосёлова и посоветовала сопернику в будущем с предложениями обращаться к ней лично.

Наталья Пинус предложила оппоненту провести дебаты ближе к дате выборов и на нейтральной площадке, указав в качестве оной из возможных локаций технопарк Академгородка: «В этом году я уже обсудила с руководством технопарка. Дмитрий Верховод готов снова предоставить площадку. Лучше брать независимую площадку, организовывать трансляцию. Тогда придёт больше СМИ».

«Континент Сибирь» обратился за комментарием к Александру Аксёненко, знает ли он о поступившем ему вызове и готов ли участвовать в предложенном диалоге, но на момент выхода публикации ответа не получил. Также ни один из кандидатов пока не назвал волнующие жителей 137 округа конкретные вопросы, пути решения которых он хотел бы публично обсудить со своими политическими соперниками.

Мы будем следить за развитием событий на каждом из четырёх одномандатных округов Новосибирской области, и информировать читателей о ходе предвыборной борьбы.