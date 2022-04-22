Банк России провел годовой отчет перед депутатами Госдумы

К 2024 году ЦБ прогнозирует возвращение инфляции к целевому показателю – 4%. Пока же, по словам Эльвиры Набиуллиной, стоит ждать дальнейшего всплеска цен. Также глава ЦБ отметила 21 апреля в своем отчете перед депутатами, что уже на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего понижения ключевой ставки.

В своём выступлении Эльвира Набиуллина отметила, что высокую ключевую ставку и заградительные кредиты призваны нивелировать субсидированные льготные кредиты, они выдаются представителям ключевых отраслей экономики. Также по оценкам Банка России по программе льготной ипотеки в совокупности ипотека может вырасти в этом году где-то на 2 триллиона рублей.

В ответ на это, днем ранее, во время предварительной встречи представителей Банка России с депутатами фракции «Справедливая Россия – За правду», новосибирский депутат Александр Аксёненко обратил внимание главы Центробанка на игнорирование банками курса Правительства, взятого на поддержку в том числе строительной отрасли. Иными словами, указания банкам есть, а исполнения — нет.

«Застройщики не могут получить банковские кредиты на проектное финансирование. Деньги, лежащие на эскроу-счетах, обесцениваются. Ставки по ипотеке и льготной ипотеке по-прежнему мало доступны населению. А в строительной отрасли задействовано более 20 млн. человек», — отметил Александр Аксёненко, который в Госдуме замещает должность заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ.

В свою очередь Эльвира Набиуллина признала чрезмерную зависимость застройщиков от банков.

Отметим, что рассматриваемую тему недавно активно обсуждали и на региональном уровне. Депутаты Заксобрания Новосибирской области готовят обращение в федеральный Минстрой по поводу неработающего проектного финансирования.

Также новосибирский депутат обратил внимание, что на сегодня Банк России не может предложить гражданам более безопасную альтернативу микрозаймов, чем микрофинансовые организации. И со своей функцией регулятора пока справляется недостаточно успешно. Согласно отчету самого Банка России почти на 40% выросло число жалоб на МФО в 2021 году. Также депутат привел в пример обращение со своего округа в партийный Центр защиты прав граждан: чета пенсионеров взяли в долг 85 тысяч рублей, не прочли условия (а в них 4% в месяц – первый год, 2% ежедневно со второго года) и на выходе оказались должны уже 2,5 млн.рублей.

Задолженность россиян перед МФО к марту текущего года превысила 240 млрд.рублей. Отметим, что эта сумма, к примеру, превышает расходную часть бюджета Новосибирской области. Очевидно, что в нынешних условиях схема пойти «перехватить до зарплаты» будет становиться все популярнее. Пока массовой безработицы не наблюдается, но риски есть, а значит количество должников может еще расти в перспективе.

На это Эльвира Набиуллина ответила, что уход с финансового рынка микрофинансовых организаций, тем более в ситуации, когда банки отказывают в потребкредитах, повлечет за собой расширение рынка нелегального кредитования. И все, что они могут сделать это в ближайшей перспективе ужесточать требования по коэффициенту накопления задолженности для МФО – до 0.8%. В ближайшее время ЦБ пообещал депутату заняться проработкой этого вопроса.