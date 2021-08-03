Руководители региональных отделений общественных организаций, вошедших в предвыборное объединение с КПРФ, объявили о поддержке мэра-коммуниста и выступили с критикой инициативы досрочном отзыве Анатолия Локтя с поста главы администрации Новосибирска.

В Новосибирском областном комитете КПРФ 3 августа было подписано соглашение области между коммунистической партией и рядом левопатриотических общественных организаций о совместных действиях на текущую избирательную кампанию в Государственную Думу РФ и органы местного самоуправления Новосибирской области.

О намерении идти в Госдуму под знамёнами КПРФ в составе фронта левопатриотических сил заявили несколько десятков организаций, в числе которых Всероссийский женский союз «Надежда России», движение «За новый социализм», Ленинский коммунистический союз молодежи РФ, а также общественное движение Национально-патриотических сил России.

В подписании документа приняли участие кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов и Роман Яковлев, кандидат в депутаты федерального парламента от движения движение «За новый социализм» Анна Левашова, которая баллотируется от Славгородского округа (Алтайский край), а также руководители Новосибирских областных отделений упомянутых выше организаций.

Совместный меморандум региональных отделений упомянутых левопатриотических сил гласит, что на период предвыборной кампании они намерены координировать свои действия, разъяснять избирателям совместную предвыборную программу, а также совместно действовать в составе избирательных комиссий с целью выявления и пресечения фальсификаций.

Кандидат в депутаты Госдумы РФ Ренат Сулейманов на вопрос журналистов о дальнейших перспективах сотрудничества КПРФ и левопатриотических общественных организаций ответил, что оно не будет ограничиваться только лишь избирательной кампанией. «Выборами в Государственную Думу политический процесс и наша борьба не закончатся. Я думаю, что после выборов мы вернёмся к вопросу продолжения взаимодействия», – отметил Ренат Сулейманов.

Глава регионального отделения движения «За новый социализм» Михаил Князев в своём выступлении особо подчеркнул, что на региональном уровне левопатриотические общественные организации поддержку мэру Новосибирска Анатолию Локтю, который возглавляет региональные партийные списки КПРФ и выступают против инициативы о досрочном прекращении его полномочий, выдвинутой некоторыми политическими оппонентами КПРФ.