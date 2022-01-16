В конце текущей недели депутат Александр Аксёненко, представляющий в федеральном парламенте Новосибирскую область, высказал мнение, что именно продуктовые карточки могут помочь победить инфляцию.

Депутат Госдумы от СРПЗП Александр Аксёненко, представляющий в нижней палате Федерального Собрания Новосибирскую область, в конце текущей недели в своём Facebook-аккаунте аргументировано поддержал введение в России продуктовых карточек.

Политик напомнил, что поручением правительства РФ в 2022 году пенсии будут проиндексированы не на заложенные бюджетом 5,4%, а на 8,6%, то есть на тот официальный уровень инфляции, который был зафиксирован по итогам 2021 года. Вместе с тем он выразил мнение, что такая индексация не спасёт ситуацию, так как по многим группам товаров рост цен составил 30, 40 или даже 50%, а на него накладывается ещё и рост коммунальных платежей.

«Инфляция для всех разная​, и то, как на себе её ощущают люди, зависит от​ их потребительской корзины.​ На данный момент, чем беднее эта корзина, тем рост цен более ощутим. К примеру, картофель и морковь выросли почти на 50%, сосиски – 20%, сахар на 33% и т.д. Те же пенсионеры питаться лучше не станут. Аналогичная ситуация и с малообеспеченными семьями», – заявил депутат Аксёненко.

Апеллируя к цифрам инфляции, парламентарий отметил, что продуктовые карточки могли бы стать как раз таким инструментом социальной поддержки, который действительно способен помочь гражданам России питаться качественнее. Он отметил, что пилотный проект «Продовольственная карта» уже успешно действует в трёх регионах России: Санкт-Петербурге, а также Владимировской и орловской областях.

По словам депутата-справедливоросса поддержку проекту оказали Общероссийский народный фронт​ и региональные органы социальной защиты населения, а федеральные эксперты всё чаще говорят об этой инициативе. «Совсем недавно научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг заявил: рост цен на продукты может привести к тому, что в​ России​ появится необходимость вводить продуктовые карточки», – сообщил депутат Госдумы РФ.

В качестве аргументов «за» продуктовые карточки Александр Аксёненко, помимо очевидной нечувствительности этого инструмента к инфляции, привёл поддержку отечественного производителя и контроль над целевым расходованием средств людьми, которым государство оказывает помощь в такой форме. «С одной стороны, это максимально контролируемая помощь (в ответ на ваши комментарии под моими постами, что малоимущим деньги дают, а они их «пропивают»), с другой – поддержим отечественного производителя (обязательным условием таких карточек – продукты нашего производства)», – отметил парламентарий.

Напоминаем, что по итогам сентябрьских выборов 2021 года Александр Аксёненко перешёл на работу в Государственную Думу РФ из Законодательного собрания Новосибирской области. В федеральном парламенте политик сразу занял должность заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ.