Депутат нижней палаты Федерального Собрания рассказал, почему считает неуместным дебатировать с политическим соперником на стадионе.

Действующий депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов дал свою оценку вызову на дебаты со стороны депутата законодательного собрания Новосибирской области Романа Яковлева, о котором ранее сообщал «Континент Сибирь».

В комментарии Telegram-каналу «Сибиряк» политик расценил поступивший вызов, как «какой-то странный пиар-ход» и охарактеризовал предложенный ему формат дискуссии, как «цирковой».

Виктор Игнатов выразил недоумение по поводу предложения оппонента по избирательной кампании встретиться на стадионе: «на стадионе обычно бегают или играют во что-то, в футбол, или в волейбол, например. Я легко готов посоревноваться с Романом Яковлевым в любой спортивной дисциплине. Можем хотя бы для начала сдать нормы ГТО».

Политик также отметил, что законотворческая деятельность – серьёзное дело и требует соответствующего места и формата: «Что касается дебатов, то обычно на всех выборах они проходят в телевизионном формате. Я много раз принимал в них участие, и, разумеется, приму и на этот раз, когда дебаты будут объявлены. При этом не только с кандидатом от КПРФ, но и с другими кандидатами. Что за выборочный подход у Яковлева, мы же не вдвоем в выборах участвуем?».

Беседуя с «Континентом Сибирь» Виктор Игнатов заявил, что не хочет становиться орудием увеличения популярности для одного из своих оппонентов по предвыборной гонке: «Я не хочу обсуждать эту тему. Один из кандидатов вызвал меня на дебаты на стадион. Это явная попытка «попиариться» за мой счёт. Когда будут официальные дебаты со всеми кандидатами, тогда и будем дебатировать. Я уже дал комментарий Telegram-каналу «Сибиряк». Если кому-то интересно – то читайте там».

Депутат Государственной Думы подчеркнул, что дебаты «не должны быть клоунадой и каким-то шоу. Люди избирают нас, чтобы делать серьёзные вещи, за счёт актуальных и продуманных законов улучшать качество жизни».

Среди тем для действительно серьёзной дискуссии политик выделил перенос сроков капитального ремонта многоквартирных жилых домов и инфраструктуру большинства школ, которая нуждается в ремонте.

«Сегодня перенос сроков капитального ремонта многоквартирных жилых домов – это огромная проблема, которую не решить в масштабе региона. Возможно, необходимо дотировать субъекты РФ или выдавать регионам беспроцентные бюджетные займы на капремонт, если его необходимо провести в более ранний срок. Это проблема, требующая обсуждения и принятия законов на федеральном уровне. И она могла бы стать одной из тем для дебатов», – отметил Виктор Игнатов.

Также депутат Госдумы упомянул, что «только что побывал в школе № 63, а ранее побывал и в других школах Кировского района», и практически везде необходим ремонт фасадов и спортивной инфраструктуры: «Стадионы и другая спортивная инфраструктура в образовательных учреждениях сегодня требуют ремонта. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда детям для повышения иммунитета требуются занятия на свежем воздухе. Но регионы такой ремонт не потянут. Думаю, здесь уместно говорить о необходимости какой-то федеральной программы «Школьный стадион», например, которую необходимо инициировать».

В свою очередь, депутат законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев поддержал идею политического оппонента в отношении спортивных соревнований, но заявил, что готов к ним только по завершении состязания электорального: «В футбол я бы с удовольствием поиграл, но сделаю это после выборов, так как сейчас основная задача – это встречи с избирателями и изложение своей программы. Таким образом, финал политического соревнования пройдет с 17 по 19 сентября, и жители округа сделают свой выбор».

Напоминаем читателям, что после того, как на 138 округе единороссу Виктору Игнатову предложил дебаты кандидат от КПРФ Роман Яковлев, однопартиец последнего Виталий Новосёлов выступил с инициативой дебатов на 137 избирательном округе, где от партии «Родина» баллотируется Наталья Пинус, а от партии «Справедливой Росссии-Патриоты-За Правду» выдвинулся Александр Аксёненко.