Журналисты сетевого издания «Мы и власть» Виктор Сорокин и Михаил Кондрюков обратились с заявлением в прокуратуру Новосибирской области в отношении организаторов собрания инициативной группы по досрочному отзыву со своего поста мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В заявлении журналисты попросили проверить факт применения к ним насилия при попытке пройти на площадку, на которой выступали организаторы акции, а также факт бездействия сотрудника полиции, к которому они обратились за помощью. В нюансах противостояния разбирался «Континент Сибирь».

«Не готов ставить подпись через шантаж»

Напоминаем, что организованное депутатом горсовета Игорем Украинцевым собрание инициативной группы по досрочному отзыву со своего поста мэра Новосибирска Анатолия Локтя состоялось на площадке возле ТЦ «Стрижи» 11 августа. Депутата горсовета поддержало региональное отделение партии «Новые люди» во главе с действующим депутатом Заксобрания Новосибирской области Дарьей Карасевой.

По итогам мероприятия Игорю Украинцеву удалось собрать под протоколом собрания 1024 подписи, которые 16 августа вместе с ходатайством о регистрации инициативной группы были направлены в городскую избирательную комиссию.

В день проведения собрания инициативной группы Михаил Кондрюков в группе «Новосибирск 24» опубликовал информацию о том, что организаторы мероприятия якобы допускали внутрь ограждённого периметра только тех, кто поставил подпись за досрочную отставку мэра: «Оказывается, чтобы пройти на площадку и показать (транслировать – «КС») выступление кандидата в депутаты ГД РФ Украинцева и представителя партии «Новые люди» надо было поставить подпись за отставку мэра Локтя».

По словам Михаила Кондрюкова при попытке пройти к сцене без участия в процедуре регистрации к нему было применено насилие: «Я критикую мэра, но не готов ставить подпись через шантаж. Когда я отказался ставить подпись и пошел на площадку, на меня накинулись сразу несколько человек с кулаками и стали отбирать камеру. Все это происходило на глазах майора полиции и сотрудников в штатском».

«В это же время общественник Сорокин начал снимать беспредел, но тогда напали и на него. Выбили телефон из рук и стали его пинать прямо у ног полицейского. Полиция не вмешивалась и не остановила противоправные действия. Более того, майор отказался представиться, невзирая на многочисленные просьбы граждан. Итог отказа поставить подпись против мэра обернулся ушибом локтя, ребра и несколькими ударами в левую часть головы», – сообщал журналист о развитии событий.

12 августа новосибирские коммунисты поддержали Виктора Сорокина и Михаила Кондрюкова своей публикацией «Застройщики рвутся во власть». А спустя ещё несколько дней журналисты направили заявление в прокуратуру Новосибирской области, региональное управление ФСБ, а также областное следственное управление СКР.

«Приехали заранее с целью провокации»

Депутат горсовета Игорь Украинцев в комментарии «Континенту Сибирь» отверг обвинения журналистов издания «Мы и власть» в избиении организаторами мероприятия: «Всё то, о чём говорят Кондрюков и Сорокин, не соответствует действительности, это на 100% так. Я им говорю: «Где заявление в полицию?». Его нет! Поэтому всё это ложь, враньё и провокация. Вдумайтесь, сколько там было людей! И ни у кого не возникло претензий к организации мероприятия и самим организаторам, кроме вот этих двух персонажей».

Игорь Украинцев также заявил, что регистрация на мероприятие действительно была обязательной, мотивировав эту меру антиковидными ограничениями. Однако депутат горсовета добавил, что зарегистрироваться можно было двумя способами – либо став членом инициативной группы, либо получив «гостевой» доступ: «Регистрация требовалась для участников собрания. Что касается присутствующих на мероприятии – там были даже муниципальные чиновники, были журналисты. Они просто регистрировались гостями, получали бэйджик «гость» и спокойно входили внутрь охраняемого периметра».

Организатор собрания инициативной группы по отзыву мэра Новосибирска сообщил, что журналистам издания «Мы и власть» альтернатива была предложена: «Кондрюкову и Сорокину было предложено то же самое. Им предложили вариант зарегистрироваться гостями, получить бэйджик, проходить и проводить любые действия в рамках закона и антиковидных ограничений. Но они не соглашались зарегистрироваться гостями. Поэтому им было предложено наблюдать с внешней стороны периметра».

Игорь Украинцев отметил, что все эти предложения журналисты проигнорировали: «Они прорывались внаглую. Никаких трёх колец охраны там не было. Необходимую охрану обеспечивал ЧОП «Легион». А сотрудники полиции просто наблюдали за безопасностью. Они делают это на всех подобных мероприятиях. И никаких «молодчиков», как об этом пишут, никаких привезённых спортсменов там не было».

По словам депутата, именно Виктор Сорокин с Михаилом Кондрюковым вели себя агрессивно и «приехали заранее с целью провокации», а к ним насилия не применялось – журналистов «просто оттеснили к сотрудникам полиции».

Взаимные претензии

Кадры видео «Новосибирск. Бои без правил на выборах в Государственную Думу», опубликованные в группе «Новосибирск 24» скорее согласуются с объяснением Игоря Украинцева, чем с версией журналистов издания «Мы и власть». Так, на Михаиле Кондрюкове отсутствует пресс-карта. А вот на охранниках мероприятия из ЧОП «Легион» на этом же видео чётко видны бэйджи с надписью «гость».

В беседе с «Континентом Сибирь» Виктор Сорокин также сообщил, что при первой попытке пройти внутрь периметра не надевал свою пресс-карту, предъявив её охранникам мероприятия лишь после того, как их не впустили внутрь.

Помимо обвинения в применении к ним насилия при попытке пройти внутрь охраняемого периметра, представители издания «Мы и власть» в другом видеоролике предъявили организаторам акции претензию в том, что последние якобы приглашали на неё жильцов микрорайона «Стрижи» под видом собрания по вопросу отключения горячей воды.

В обоснование своего утверждения журналисты привели фотографии нескольких однотипных объявлений, расклеенных на домах микрорайона «Стрижи» с текстом следующего содержания: «11 августа в 20.00 возле ТЦ «Стрижи» встреча жителей по проблеме отключения горячей воды».

Игорь Украинцев в комментарии «Континенту Сибирь» признал факт распространения на территории микрорайона указанных выше объявлений накануне собрания инициативной группы. Однако сообщил, что их расклеивала не его команда, а неизвестные провокаторы: «Нам жители сообщили, что на нескольких домах обнаружили такие объявления. Мы, естественно, приехали и сорвали их. Потом посмотрели по камерам, что какие-то молодчики в капюшонах наклеили эти объявления, сфотографировали и ушли. Естественно, не мы всё это клеили».

Депутат горсовета также отметил, что видеоролик журналистов с пометкой «реклама», то есть на платной основе, активно продвигает в социальных сетях КПРФ: «Меня также удивляет то, что их видеоролик распространяется в социальных сетях с пометкой «реклама». То есть они ещё и тратят какие-то деньги на продвижение этой записи». Свои слова он подтвердил соответствующим скриншотом.

Напоминаем читателям, что 19 августа, в рамках традиционной пресс-конференции, мэр Новосибирска Анатолий Локоть предостерёг жителей города от передачи своих персональных данных организаторам кампании за его отзыв. А о требованиях законодательства к такой инициативе рассказал проректор по научной работе и дополнительному образованию Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), кандидат юридических наук Андрей Макарцев.