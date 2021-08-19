В комментарии «Континенту Сибирь» Анатолий Локоть назвал установку заборов на тротуаре в метре от бордюрного камня «хронической болезнью новосибирских подрядчиков».

На улице Блюхера завершился, но пока не был принят заказчиком улично-дорожный ремонт. Местные жители сообщили «Континенту Сибирь», что имеют ряд замечаний к работе ремонтников и на перекрёсток ул. Блюхера и ул. Геодезической выехал корреспондент издания.

Только на этом пересечении улиц обнаружилось сразу несколько недоработок. Прежде всего – это металлические ограждения проезжей части, установленные на тротуарах на значительном отдалении от бордюрного камня. Некоторые из ограждений – практически в метре от края дорожного полотна.

К этому стоит прибавить отсутствующие или сделанные ремонтниками где-то в стороне от обозначенных разметкой пешеходных переходов подъёмы для колясок, а также прилегающую к дому №1 по ул. Геодезической площадка тротуара, которая возвышается над основной его частью.

В ходе традиционного часа общения с прессой онлайн, прошедшего 19 августа, мэр Новосибирска поблагодарил «Континент Сибирь» за указание на данные упущения строителей и пообещал обратить на них особое внимание подрядчика.

«Это хроническая болезнь наших подрядчиков. Я очень часто сталкиваюсь с подобным явлением. Объект ещё не принят. Верну подрядчика к решению этого вопроса. Конечно, захват тротуара за счёт установки этих барьеров недопустим», – сообщил мэр, комментируя ситуацию с ограждением.

Напоминаем читателям, что в ходе последней сессии законодательного собрания Новосибирской области было принято решение о перечислении дополнительных целевых средств из бюджета Новосибирской области в бюджет города Новосибирска для ремонта дорог.

Эта мера позволила муниципалитету дополнительно инициировать ремонт 85 крупных объектов улично-дорожной сети, который и ведётся в настоящее время.