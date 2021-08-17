В сентябре 2021 года основанный в Краснодаре федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО» планирует закрыть еще одну сделку в Сибири. Речь идет о планируемой покупке красноярской группы компаний «ББР-Авто», дочерней структуры Балтийского банка развития, официально представляющей бренды Bentley, Porsche, Jaguar, Land Rover и Volvo. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой группе компаний «КЛЮЧАВТО».

Напомним, что в 2021 году ГК «КЛЮЧАВТО» купила омскую ГК «Евразия Моторс», одного из крупнейших дилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия. Благодаря этой сделке «КЛЮЧАВТО» автоматически вошла в тройку самых крупных авторитейлеров Сибири. В портфеле группы компаний в СФО на сегодня такие бренды, как Chery, Changan, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes—Benz. Кроме Омска «КЛЮЧАВТО» также представлена в Новосибирске, но пока только в сегменте авто с пробегом.

В недавнем интервью «Континенту Сибирь» операционный директор ГК «КЛЮЧАВТО» Татьяна Форнасова отметила, что в компании абсолютно открыты и рассматривают все предложения, которые сейчас есть на рынке, не ограничиваясь регионами и брендами.

Как подтверждают в холдинге, для КЛЮЧАВТО сибирский регион является одним из стратегически значимых, а сделка с ГК «ББР-АВТО» это логичное продолжение ранее состоявшегося приобретения омской ГК «Евразия Моторс». По данным источников издания, пока обсуждение сделки находится в первоначальной стадии, поэтому о ходе дальнейшей интеграции компаний в случае успешного завершения переговорного процесса станет известно позднее.

Напомним, что ГК «ББР-Авто» была образована в середине 2018 года после ухода с рынка группы компаний «Крепость» Александра Кангуна. На сегодня «ББР-Авто» является официальным дилером Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в Красноярском крае. По марке Bentley «ББР-Авто» является единственным официальным дилером за Уралом, по марке Volvo — одним из двух дилеров во всем Сибирском федеральном округе, по Porsche – одним из трех дилеров в СФО. Наиболее конкурентная ситуация наблюдается по Jaguar и Land Rover – по этим маркам у «ББР-Авто» есть конкурент в самом Красноярске – «Арсенал Груп».

Стоит отметить, что ранее Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo были в портфеле ГК «Крепость», одним из кредиторов которой до ее ухода с рынка и был Балтийский банк развития (ББР-Банк). С учетом сложной ситуации, сложившейся с «Крепостью» в 2018 году, банку перешел бизнес по указанным брендам. Управляющим директором «ББР-Авто» был назначен Виталий Провалинский, ранее возглавлявший региональный филиал банка «Открытие».

Примечательно, что «КЛЮЧАВТО» в 2018 году вела переговоры и с самой «Крепостью», рассчитывая благодаря M&A-сделке выкупить также дилерские центры Toyota и Lexus, став единственным официальным дилером этих марок в Красноярске. Однако в итоге сделка не была одобрена российским дистрибьютором Toyota, а в тендере победил красноярский «Медведь Холдинг». Впоследствии «КЛЮЧАВТО» участвовала и в других тендерах по Красноярску, в частности по KIA, однако в этом конкурсе не одержала победу.

Стоит отметить, что на сегодня на счету « КЛЮЧАВТО» уже 19 сделок, из них: 5 сделок по приобретению активов и 14 сделок M&A. «Наша приоритетная задача во всех сделках – это скорейшая адаптация новых бизнесов к стандартам КЛЮЧАВТО. Уже не раз пройдя этот путь, мы научились реализовывать подобные проекты быстро и комфортно для всех команд», – отметила Татьяна Форнасова.

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