В Омске и Кузбассе назначены новые дилеры китайских марок Kaiyi и BAIC

Калининградский завод «АВТОТОР» продолжает активно наращивать в Сибири дилерскую сеть для выпускаемых на его конвейере автомобилей китайских марок Kaiyi и BAIC. Так, речь идет о появлении первого дилера в Омске и назначении второго партнера в Кузбассе.

Напомним, что неделю назад стало известно о появлении первых официальных дилеров Kaiyi и BAIC в Сибири. Причиной позднего появления в Сибири дилеров Kaiyi и BAIC на фоне городов европейской части России дилеры называли сложности с логистикой, которые были решены дистрибьютором только в августе. В Новосибирске официально представлять Kaiyi и BAIC будет «Центр НСК» (самарская ГК «Эксперт»), открытие ожидается в начале сентября. В свою очередь в Кузбассе партнером стал местный мультибрендовый дилер «Картель Авто» (официальный дилер Mitsubishi, Nissan, Subaru, Hyundai, Jeep, Hisun, CHERY, OMODA, Geely в Кузбассе). Как ранее отмечал «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «Картель Авто» Сергей Малянов, дилерство получено на Кемерово и Новокузнецк, техническое открытие намечено на сентябрь.

Вместе с тем, как стало известно «Континенту Сибирь», в Кузбассе назначен второй дилер — крупный местный мультибрендовый дилер ГК «Сибинпэкс» (официальный дилер Audi, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, DFM, Lifan, Isuzu, Changan, UAZ в Кузбассе). По данным дистрибьютора, Kaiyi и BAIC будут территориально располагаться в здании дилерского центра Volkswagen в Кемерове. Открытие, по данным дилера, ожидается в сентябре.

Также назначен первый официальный дилер Kaiyi и BAIC в Омске. Им стал краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» (официальный дилер CHERY, OMODA, EXEED, HAVAL, Geely, Changan, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz в Омске). По словам представителей холдинга, поступление первых автомобилей этих марок в Омске ожидается в сентябре. Шоурум марок будет располагаться в здании дилерского центра Kia на бульваре Архитекторов.

Автомобили китайских брендов Kaiyi и BAIC на сегодня выпускаются в Калининграде на заводе «АВТОТОР». В частности, Kaiyi является дочерним брендом корпорации CHERY. Его модельная линейка на сегодня состоит из седана E5 (согласно сайту, стоимость от 2,1 млн руб.) и уже в сентябре дополнится компактными кроссоверами X3 и X3 Pro. Непосредственно седан Е5 с колесной базой в 2,7 метра оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией (CVT). До конца года также ожидается появление среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun. Что касается BAIC, то его модельный ряд на сегодня состоит из седана U5 Plus (от 1,7 млн руб., по данным дистрибьютора), кроссовера X35 (от 1,7 млн), внедорожника BJ40 (от 3,76 млн). Ожидается дальнейшее расширение модельных линеек обоих марок. По данным «Ъ», с начала года продажи собираемых на «АВТОТОРе» автомобилей Kaiyi и BAIC составили менее 3000 автомобилей, однако на заводе выпустили 40 000 таких машин.

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