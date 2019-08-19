Краснодарская группа компаний «КЛЮЧАВТО» выходит в Сибирь и открывает в Новосибирске дилерский центр по продаже автомобилей с пробегом.

Группа компаний «КЛЮЧАВТО» является крупнейшим авторитейлером юга России и входит в ТОП-5 самых крупных дилеров страны. По данным «Автобизнеревю», «КЛЮЧАВТО» занял четвертое место по выручке и пятое место по продажам новых автомобилей среди дилеров России по итогам 2018 года. Кроме того, в 2018 году компания вышла на рынок Москвы, зайдя на объекты ушедшего с рынка Genser. Основателем ГК «КЛЮЧАВТО» является краснодарский предприниматель Виктор Сергеев.

По данным сайта компании, «КЛЮЧАВТО» включает в себя 70 автоцентров в 10 городах России (Краснодар, Сочи, Горячий Ключ, Минеральные воды, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Челябинск, Москва). К списку этих городов добавился Новосибирск. Информация об этом размещена на сайте компании. Шоу-рум по автомобилям с пробегом расположился в автокомплексе на улице Жуковского.

Напомним, что ранее «КЛЮЧАВТО» проявляла интерес к сибирскому авторынку. В 2018 году компания участвовала в тендере на право быть единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Красноярске. По словам участников рынка, предложение «КЛЮЧАВТО» включало в себя заход на площадки прежнего партнера марок — группы компаний «Крепость» Александра Кангуна. Однако в итоге в этом тендере победил красноярский «Медведь Холдинг». Впоследствии «КЛЮЧАВТО» участвовала и в других тендерах по Красноярску, в частности по KIA, однако в этом конкурсе победила местная ГК «СИАЛАВТО».

В связи с этим логично предположить, что «КЛЮЧАВТО» может со временем выйти и в сегмент официального дилерства в Новосибирске. Однако по мнению участников рынка, знакомых с «КЛЮЧАВТО», это отнюдь не обязательно, и запуск направления комиссионных автомобилей в городе не случаен. «Официальное дилерство теперь вообще не стратегия «КЛЮЧАВТО» с точки зрения выхода в новые регионы. Это связано с тем, что доходность у официальных дилеров очень низкая», — пояснил топ-менеджер одной из сибирских компаний, работающих с «КЛЮЧАВТО». С ним соглашается и другой участник сибирского рынка, отметивший, что «КЛЮЧАВТО» выстраивает федеральную сеть салонов по продаже автомобилей с пробегом.

Получить комментарии в пресс-службе компании не удалось.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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