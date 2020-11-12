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Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Культурный обозреватель
Основатель Группы МЕТА
Кандидат исторических наук, директор Новосибирского городского открытого колледжа
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